El costo invisible del robo vehicular más allá del valor de la unidad

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Ciudad de México, junio de 2026 — Durante años, el impacto del robo vehicular se ha medido principalmente a partir del monto de las indemnizaciones. Sin embargo, para LoJack México y los distintos actores del ecosistema de movilidad y seguros, el verdadero costo va mucho más allá del valor económico de una unidad robada.

Hoy, cada incidente también implica interrupciones operativas, afectaciones logísticas, tiempos de inactividad y una mayor demanda en la capacidad de respuesta de empresas y aseguradoras. En sectores como transporte, logística y administración de flotillas, la indisponibilidad de un vehículo puede traducirse en retrasos, menor productividad, perdida de contratos y retos en la continuidad del negocio.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en México se registran en promedio 173 robos diarios de vehículos asegurados, lo que refleja la relevancia de este fenómeno dentro del entorno de movilidad. A esto se suma un contexto de bajo nivel de aseguramiento en el país: datos retomados por la CONDUSEF indican que alrededor del 27% del parque vehicular cuenta con algún tipo de cobertura, en comparación con otros mercados como Uruguay (80%) o Brasil (75%). Este escenario plantea oportunidades importantes para fortalecer la colaboración entre tecnología, prevención y protección vehicular.

En este contexto, LoJack México estima haber contribuido a la recuperación de más de 576 millones de pesos en activos entre 2022 y 2026. Esta cifra refleja no solo el impacto financiero del robo vehicular, sino también el valor de contar con soluciones tecnológicas que ayudan a reducir tiempos de recuperación, optimizar recursos y mitigar afectaciones operativas para empresas, flotillas y usuarios.

La conversación sobre seguridad vehicular está evolucionando hacia modelos más preventivos, conectados y basados en inteligencia operativa. Actualmente, tanto empresas como aseguradoras buscan complementar sus estrategias con herramientas que les permitan actuar con mayor rapidez, mejorar la visibilidad de los activos y fortalecer la continuidad de sus operaciones.

En este sentido, LoJack México ha impulsado la integración de tecnologías de rastreo, telemática e inteligencia vehicular, permitiendo:

Mayor visibilidad en tiempo real sobre vehículos y activos

Mejores tiempos de respuesta ante incidentes

Mayor capacidad de localización y recuperación en coordinación con las autoridades

Información operativa que facilita la toma de decisiones

Redundancia de conectividad vehicular

El uso de datos en tiempo real y soluciones conectadas contribuye a hacer más eficientes los procesos de localización, incrementar la trazabilidad y fortalecer la coordinación entre los distintos actores del ecosistema para brindar mayor seguridad a la cadena productiva.

Hoy, la conversación ya no se centra únicamente en la recuperación de un vehículo, sino en cómo prevenir y reducir impactos operativos, mejorar la experiencia del usuario y asegurar la continuidad del negocio. En este contexto, la tecnología se posiciona como un habilitador clave para responder de forma más ágil, preventiva y eficiente.

Las soluciones de recuperación y telemática están adquiriendo un papel cada vez más estratégico, especialmente en industrias donde la disponibilidad operativa es crítica. La integración de monitoreo, analítica e información en tiempo real no solo fortalece la protección vehicular, sino que también ayuda a optimizar operaciones y reducir impactos indirectos asociados al robo.

La industria avanza hacia un modelo en el que la conectividad, la inteligencia de datos y la colaboración entre actores serán fundamentales para enfrentar los retos de movilidad y seguridad vehicular. En este escenario, la capacidad de anticipar, responder y recuperar activos de forma eficiente marcará la evolución del sector en los próximos años.

Conoce más sobre la tecnología LoJack en: https://lojack.com.mx/

Acerca de LoJack:

LoJack es una empresa especializada en tecnología de rastreo y recuperación de vehículos robados, reconocida a nivel mundial. Su tecnología avanzada combina GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y/o Rafiofrecuencia (RF) para obtener mejor localización, incluso en lugares donde otros sistemas no funcionan. Su gama de soluciones de localización se ha expandido desde que LoJack fue adquirido por CalAmp, líder mundial en la fabricación de tecnología, habilitando la reducción de costos, incremento de ganancias, maximizando productividad, optimizando la operación mejorando la seguridad y mucho más.

LoJack genera soluciones innovadoras para que sus clientes trabajen de forma más inteligente de una manera inspiradora, transformadora y más rentable.