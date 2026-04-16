Liquidez para las PyMEs: especialistas llaman a soluciones financieras más ágiles

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8 de cada 10 PyMEs mexicanas utiliza recursos propios para financiarse, frente al solo 15% que recurre al crédito formal.

El costo del crédito para empresas pequeñas puede ser hasta 2 o 3 veces mayor que para grandes corporativos

5 de cada 100 PyMEs mexicanas destinan crédito a operaciones de comercio exterior, dejando expuesto uno de los mayores cuellos de botella para la internacionalización de las PyMEs.

1 de cada 10 PyMEs mexicanas participa en comercio exterior: menos de 15 mil empresas exportan y cerca de 500 grandes empresas concentran más del 70% del valor exportado.

Las PyMEs exportadoras suelen esperar hasta 180 días para recibir el pago de sus facturas, generando costos financieros de hasta 20% de su margen de ganancia.

Especialistas concuerdan con que cerrar la brecha de liquidez es una necesidad operativa para las PyMEs y una condición estratégica para que México capitalice plenamente su potencial económico y exportador.

La liquidez se ha posicionado como uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas en México, ante un crecimiento económico moderado y una presión sostenida en costos financieros. Con este contexto y con la volatilidad comercial en México posterior al inicio de la revisión del T-MEC, MUNDI organizó el conversatorio “La liquidez que las PyMEs necesitan para impulsar el crecimiento de México” para reunir a especialistas del sector financiero y empresarial para dialogar sobre la situación actual y posibles soluciones al respecto.

En el diálogo participaron Haizea Caravaca Garmendia, Country Manager de Jeeves; Brandon Moreno, Gerente Cambiario FX y Derivados de Banco Base; Jorge de la Madrid Corona, Director de Intermediarios Financieros y Microcrédito de NAFIN-BANCOMEXT; Alfredo Nolasco, Presidente de la sección de América Latina y Caribe del Consejo Directivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE); y Alejandro García, Director de Relaciones con Gobierno y Financiamiento del Centro de Competitividad de México (CCMX); que conversaron junto a Sonny Tabares, Vicepresidente de Riesgo y Crédito de MUNDI.

México mantuvo su décima posición entre los exportadores globales de bienes en 2025, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aunque este posicionamiento refleja el potencial del país en el comercio global, los especialistas coincidieron en que la mayoría de las PyMEs mexicanas aún no logran integrarse a la dinámica comercial internacional, puesto que enfrentan limitaciones estructurales como el acceso restringido al financiamiento, la dependencia de recursos propios (menos de 2 de cada 10 PyMEs recurre al crédito formal, según cifras del INEGI) y ciclos de pago prolongados que pueden alcanzar hasta los 120 días de pago.

La conversación es relevante puesto que apenas 1 de cada 10 empresas mexicanas participa en comercio exterior: menos de 15 mil empresas exportan y cerca de 500 grandes empresas concentran más del 70% del valor exportado.

La brecha se profundiza cuando se analiza el financiamiento: apenas 5 de cada 100 empresas en México destinan crédito a operaciones de comercio exterior, dejando expuesto uno de los mayores cuellos de botella para la internacionalización de las PyMEs, que representan más del 95% de las empresas en México, generan alrededor del 52% del PIB y participan con más del 70% del empleo formal y casi 97% del empleo informal.

En el panorama de incertidumbre que se ha experimentado desde el año pasado, las PyMEs exportadoras suelen esperar hasta 180 días para recibir el pago de sus facturas, generando costos financieros de hasta 20% de su margen de ganancia, casi 4 veces más que un arancel, según estimaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Además, datos de BANXICO sugieren que el costo del crédito para empresas pequeñas puede ser hasta 2 o 3 veces mayor que para grandes corporativos.

El acceso a capital de trabajo ágil se vuelve un factor determinante, especialmente ante oportunidades como el nearshoring, donde la capacidad de respuesta financiera puede definir la participación de las empresas en cadenas de suministro internacionales.

Las perspectivas económicas para 2026 apuntan a un crecimiento del PIB de hasta 1.8%, con una inflación persistente y costos financieros elevados, lo que añade presión a la operación de las empresas. Ante este panorama, los participantes del conversatorio coincidieron en la necesidad de impulsar soluciones de financiamiento más accesibles y flexibles que permitan a las PyMEs fortalecer su liquidez, mejorar su competitividad y consolidar su papel como motor del desarrollo económico del país.

“Cuando hablamos de liquidez para impulsar el crecimiento de las PyMEs en México, también vale la pena preguntarnos cómo hacer más atractiva la formalización: desde mejores condiciones de financiamiento hasta esquemas más flexibles como garantías solidarias que no inmovilicen activos. En un entorno donde importa quién es tu socio y cómo compites, incluso a nivel internacional, alinear incentivos y generar mayor certidumbre puede ser clave para que más empresas den el siguiente paso y aprovechen mejor las oportunidades de crecimiento”, mencionó Sonny Tabares de MUNDI.

Alejandro García del CCMX complementó: “el acceso sigue siendo limitado, aunque dinero y condiciones existen; muchas PyMEs simplemente no tienen claridad sobre para qué usarlo ni qué instrumento financiero les conviene en cada momento. Entre informalidad, incluso dentro de la formalidad, y procesos poco estandarizados, se vuelve difícil avanzar. Más que solo ofrecer capital, hace falta acompañar con educación financiera y profesionalización para que puedan realmente aprovecharlo y crecer”.

“Las PyMEs son el corazón de México, pero enfrentan un problema de liquidez, no de crédito. La solución no es única: se necesitan trajes a la medida por sector, mejor educación financiera y un rediseño en la evaluación de riesgo y garantías. Otros países como Costa Rica, Indonesia o Malasia ofrecen referencias útiles en políticas comparadas que México puede adaptar. El reto es encontrar balance entre regulación y acceso, como en España, donde se protege el flujo de pago a 30 días. Capital hay; falta una reestructuración estratégica que impulse su crecimiento” señaló Alfredo Nolasco de COMCE.

Haizea Caravaca de Jeeves coincidió en que “el desafío de las PyMEs exige flexibilidad rápida, menos fricción en garantías y documentación, y el uso inteligente de tecnología para entender realmente lo que cada negocio necesita. Frente a impagos, no se trata de excluir, sino de replantear políticas de riesgo que hoy dejan fuera a sectores enteros. En un país con alta exposición a líneas de deuda, la clave es canalizar liquidez de forma más justa y eficiente. Esa es la liquidez que las PyMEs necesitan para impulsar el crecimiento de México”.

“Cada vez más PyMEs se están internacionalizando y, en un entorno de volatilidad e incertidumbre, proteger márgenes se vuelve clave.

Más que solo acceso a crédito, el reto es entender qué producto funciona mejor para cada necesidad, con procesos claros, regulación que dé certeza y mayor flexibilidad. Clasificar mejor a las PyMEs, diferenciar tasas y aprovechar la digitalización para cerrar operaciones puede hacer que la liquidez llegue de forma más eficiente e impulse su crecimiento.”, refirió Brandon Moreno de Banco Base.

“En el contexto de las PyMEs, la informalidad y los retos de gobernanza siguen siendo barreras que encarecen y frenan a toda la industria. Más que depender de esquemas tradicionales basados en la “quema de garantía”, el reto es avanzar hacia modelos donde el riesgo se comparta y permita impulsar soluciones más sostenibles”, añadió Jorge de la Madrid Corona, de NAFIN-BANCOMEXT.

Los participantes concordaron con que cerrar la brecha de liquidez es una necesidad operativa para las PyMEs y una condición estratégica para que México capitalice plenamente su potencial económico y exportador. La colaboración entre instituciones financieras, organismos públicos y soluciones fintech será clave para ampliar el acceso al capital de trabajo, acelerar los ciclos de financiamiento y facilitar la integración de más empresas a cadenas globales de valor. Fortalecer la liquidez de las PyMEs implica impulsar la resiliencia y competitividad de toda la economía mexicana.

MUNDI es una compañía del sector tecnológico-financiero que impulsa empresas en México a escalar sus negocios de exportación con servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores.

MUNDI ha colaborado con casi 600 empresas para facilitar transacciones desde México a más de 50 países por más de $2,500 millones de dólares en sus 6 años de operación. Cuenta con el respaldo de Inversores y Aliados de categoría mundial: USV, Haymaker Ventures, FJ Labs, GMO, upper 90 y Base 10, así como J.P. Morgan y svb (a division of First Citizens), además de Allianz y coface.