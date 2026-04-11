Presentan la XXV marcha estatal del Orgullo LGBT+

Desde Puebla
La activista Kenya Cuevas y Majo presentaron el cartel oficial de la XXV marcha estatal del Orgullo LGBT+ organizada, por el Colectivo APPS.
Será el 13 de junio a las 14:00 horas, con salida en el Parque Juárez.
El cartel estuvo a cargo del artista Fabián Cháirez, quien pintó a la activista Kenya Cuevas, defensora de los derechos de la comunidad trans.
You may also like
-
Trump anuncia que EU iniciará proceso para despejar el Estrecho de Ormuz
-
Llega un contingente grande de motos al OAM en Aguascalientes
-
Ficha roja contra Silvano Aureoles: lo buscan en todo el mundo
-
Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de diez días; fue un descenso perfecto: NASA
-
Video: Línea de crédito es solo para obra vial, sentenció Pepe Chedraui