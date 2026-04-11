Presentan la XXV marcha estatal del Orgullo LGBT+

Desde Puebla

La activista Kenya Cuevas y Majo presentaron el cartel oficial de la XXV marcha estatal del Orgullo LGBT+ organizada, por el Colectivo APPS.

Será el 13 de junio a las 14:00 horas, con salida en el Parque Juárez.

El cartel estuvo a cargo del artista Fabián Cháirez, quien pintó a la activista Kenya Cuevas, defensora de los derechos de la comunidad trans.