El álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ crece con el torneo y mantiene su valor para los aficionados

Staff/RG

En cada Copa del Mundo, la emoción por coleccionar se renueva. También lo hace la conversación. A lo largo de los años, el precio de las estampas se ha convertido en un tema recurrente, sin embargo, pocas veces se observa el valor completo que hay detrás de cada colección. Hoy, frente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ese análisis cuenta una historia distinta.

La nueva edición del álbum oficial representa la evolución natural de un torneo que también crece. Más selecciones, más jugadores y una mayor diversidad de historias hacen de esta Copa del Mundo la más grande hasta ahora, y esa magnitud se traduce en una colección más amplia, rica y representativa. No se trata solo de más páginas o más estampas, sino de una experiencia de colección más completa.

Es así como el valor por estampa se mantiene competitivo frente a la edición anterior. Aunque el precio por sobre se ajusta, cada paquete incluye más contenido, lo que permite mantener una relación costo-beneficio alineada con el estándar histórico de la marca.

En términos concretos, este balance se refleja en la relación costo-contenido: mientras que en la edición de Qatar 2022 cada sobre incluía 5 estampas por $18 pesos (equivalente a $3.60 por pieza), en la edición de 2026 cada sobre contiene 7 estampas por $25 pesos, lo que sitúa el costo aproximado en $3.57 por estampa. De esta manera, el valor individual no solo se mantiene, sino que presenta una ligera mejora.

Esta mejora también se observa en el número estimado de sobres necesarios para completar la colección. Mientras que en Qatar 2022 el promedio se situaba en alrededor de 144 sobres, para la edición 2026 se estima en aproximadamente 140 sobres, lo que confirma una experiencia de colección más eficiente, incluso en un álbum de mayor tamaño.

Como en cada edición, el espíritu del álbum trasciende la compra individual. El intercambio de estampas continúa siendo un elemento importante, una dinámica que fomenta la convivencia, fortalece comunidades y convierte la colección en una experiencia compartida. Es en ese espacio entre intercambios, encuentros y conversaciones donde el álbum cobra verdadero valor.

La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo acompaña al torneo, lo traduce. Refleja su escala, su diversidad y su emoción, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio en valor que responde a las expectativas de millones de aficionados alrededor del mundo.

Porque coleccionar un álbum del mundial no es solo completarlo, es formar parte de una historia que, cada cuatro años, vuelve a unir al mundo.