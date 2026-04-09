Cuando bajar de peso no es definitivo: el efecto rebote con medicamentos GLP-1 y el debate sobre su uso sin supervisión médica

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El médico bariatra David Montalvo Castro señala que los tratamientos farmacológicos pueden apoyar la pérdida de peso en casos específicos, pero no son una solución definitiva, ya que la estabilidad a largo plazo depende principalmente de una alimentación adecuada (80%), complementada con ejercicio y seguimiento médico.

El consenso médico es claro: los medicamentos GLP-1 deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica y como parte de un enfoque integral que contemple nutrición, salud metabólica, actividad física y cambios sostenibles en el estilo de vida.

El uso de tratamientos farmacológicos para la pérdida de peso, en particular aquellos basados en agonistas del receptor GLP-1, ha cobrado relevancia en la conversación pública y médica. Estos fármacos fueron desarrollados originalmente para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, y posteriormente se observó su impacto en la reducción de peso corporal. No obstante, especialistas advierten que su utilización con fines estéticos o de control de peso sin supervisión médica puede implicar riesgos importantes para la salud.

Diversos estudios recientes han puesto sobre la mesa el fenómeno conocido como efecto rebote, es decir, la recuperación del peso perdido tras suspender el tratamiento. Un análisis citado por CNN Español señala que este efecto se presenta con mayor frecuencia cuando el uso de medicamentos GLP-1 no va acompañado de cambios sostenidos en la alimentación, la actividad física y un seguimiento médico integral, lo que refuerza la necesidad de entender estos tratamientos dentro de un abordaje clínico de largo plazo.

El efecto rebote se refiere a la recuperación del peso perdido después de suspender un tratamiento para la obesidad. Este fenómeno no es causado directamente por el medicamento, sino por el retorno a patrones de alimentación y actividad física previos al tratamiento. Cuando se suspende un agonista GLP-1, los niveles de la hormona en el cuerpo disminuyen gradualmente, lo que puede resultar en:

Retorno del apetito a niveles previos al tratamiento

Disminución de la sensación de saciedad

Recuperación de la velocidad normal de vaciamiento gástrico

Si estos cambios no se manejan con un plan estructurado de mantenimiento que incluya hábitos alimentarios saludables, actividad física regular, apoyo psicológico y seguimiento médico continuo, es posible recuperar parte o todo el peso perdido.

Por esta razón, se recomiendan los agonistas GLP-1 como parte de un tratamiento integral y de largo plazo para la obesidad, no como una solución temporal. El objetivo es que, durante el tratamiento, se construyan hábitos sostenibles que permitan mantener un peso saludable incluso si en el futuro se reduce la dosis o la frecuencia de las aplicaciones. En este sentido, los medicamentos GLP-1 no deben considerarse una solución definitiva ni aislada para el control del peso. Si bien han demostrado eficacia clínica en pacientes con indicación médica específica, su uso indiscriminado puede generar falsas expectativas y desplazar la atención de los factores estructurales que influyen en el sobrepeso y la obesidad, como los hábitos alimenticios, el sedentarismo y la educación nutricional.

La evidencia actual sugiere que la recuperación del peso es extremadamente común si no se mantienen cambios estructurales en el estilo de vida o una dosis de mantenimiento. La gran mayoría de los pacientes (casi el 90%) experimenta algún grado de recuperación de peso tras suspender el fármaco de forma abrupta sin un plan de transición. En promedio, los pacientes recuperan dos tercios (66%) del peso perdido en el primer año después de dejar el medicamento.

En México, el contexto amplifica la relevancia del tema. De acuerdo con el documento “Medicamentos para bajar de peso, ¿una alternativa?”, elaborado por especialistas en salud y análisis clínico, el sobrepeso y la obesidad continúan siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Una proporción significativa de la población adulta vive con exceso de peso, condición estrechamente asociada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas.

Ante este panorama, los agonistas GLP-1 han sido adoptados por algunos pacientes como una vía rápida para bajar de peso. Sin embargo, el análisis subraya que su uso debe ser estrictamente individualizado y prescrito por un médico, ya que al suspender el tratamiento muchos pacientes experimentan recuperación del peso, especialmente cuando no existen cambios duraderos en el estilo de vida.

El médico bariatra David Montalvo Castro, especialista en medicina cannábica, explica que estos medicamentos pueden ser una herramienta útil en contextos clínicos específicos, pero no sustituyen una estrategia integral de salud. “Los medicamentos ayudan a bajar, pero lo más difícil es mantenerse estable al suspenderlos. Por eso no son la solución definitiva”. El especialista enfatiza que el control del peso depende en gran medida de una alimentación adecuada, recordando que cerca del 80% del resultado está relacionado con la dieta y solo el 20% con el ejercicio.

Montalvo también advierte sobre los riesgos del consumo de productos milagro o tratamientos sin respaldo médico, los cuales pueden provocar daños severos al organismo. “Cada persona tiene condiciones metabólicas distintas. Sin una evaluación profesional, se pueden agravar padecimientos existentes o provocar alteraciones bioquímicas importantes”, subraya. Además, recuerda que una pérdida de peso acelerada puede generar desequilibrios importantes, ya que las guías médicas recomiendan una reducción gradual y supervisada.

En este contexto, el consenso médico es claro: los medicamentos GLP-1 deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica y como parte de un enfoque integral que contemple nutrición, salud metabólica, actividad física y cambios sostenibles en el estilo de vida. Para los especialistas, ofrecer información clara, accesible y basada en evidencia es clave para evitar el uso indiscriminado de fármacos y promover decisiones de salud responsables y de largo plazo, especialmente en un país donde el sobrepeso y la obesidad siguen en aumento.

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica. Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.