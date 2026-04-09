Canícula 2026: lista de estados con calor extremo y en qué fecha iniciará en México

MEDIO TIEMPO

El sector climatológico en México ha compartido información de suma relevancia para los ciudadanos, destacando que muy pronto llegará la Canícula 2026, un fenómeno meteorológico que representará temperaturas de hasta más de 40 ºC en algunas regiones de la República Mexicana.

A la par, estas temperaturas provocarán una importante disminución en las lluvias, algo que se traduce como etapas de sequía en las regiones más afectadas. Para que los ciudadanos estén prevenidos y no expongan su salud, aquí compartimos cuándo iniciará y qué regiones serán las más afectadas.

¿Qué estados tendrán calor extremo por la Canícula 2026?

De forma paradójica, este fenómeno característico de la temporada estival ocurre en plena etapa de precipitaciones en México. Por ello, se pueden llegar a presentar prolongadas pausas de lluvias en algunos estados del país, elevando riesgos para la salud de los ciudadanos y poniendo a trabajar con mayor intensidad a las autoridades de protección civil.

Aunque las alertas son compartidas para todas las zonas del país, el mapa de riesgo ha mostrado un termómetro que rebasará la barrera de los 40 grados, específicamente en zonas urbanas y de alta humedad, siendo estos los estados clave a seguir en la Canícula 2026:

Zona noroeste: Sinaloa.

Zona noreste: Nuevo León y Tamaulipas.

Centro: Puebla y Morelos.

Sureste: Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Cuándo inicia la Canícula 2026 en México? De acuerdo a los reportes históricos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la canícula está contemplada para este 2026 entre los meses de julio y agosto, esperando que a partir del 15 de julio se noten los cambios climáticos relacionados a este fenómeno, extendiéndose hasta finales del mes de agosto 2026. Dicho periodo es reconocido como “sequía intraestival”, la cual se origina por la intensificación de vientos en los niveles medios de la atmósfera, bloqueando la formación de nubes e impidiendo la entrada de humedad. Ante la baja o nula nubosidad, la radiación solar impacta de manera más directa. Además, las autoridades han asegurado que ante una posible presencia del fenómeno “El Niño” en los meses de junio y agosto, pueda hacer aún más agresiva la ola de calor a nivel mundial. Recomendaciones de salud ante la Canícula 2026 Cada año, autoridades y expertos del ámbito meteorológico comparten valiosas recomendaciones a seguir para no poner en riesgo nuestra salud ante la presencia de la canícula, siendo estas algunas de las más relevantes para tomar en cuenta durante los próximos meses: