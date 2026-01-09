Salud de la columna vertebral: El impacto del envejecimiento y los accidentes de tránsito en la movilidad

Staff/RG

En un país donde los trastornos musculoesqueléticos ya representan la principal causa de discapacidad a nivel mundial, especialistas alertan sobre una combinación que está acelerando los problemas de movilidad: el envejecimiento natural de la columna vertebral y el aumento de lesiones derivadas de accidentes de tránsito, particularmente en motocicletas.

De acuerdo con expertos en neurocirugía, a partir de los 30 años comienzan cambios degenerativos en los discos intervertebrales que reducen su resistencia y pueden generar compresión de las raíces nerviosas, provocando dolor crónico y limitaciones funcionales. A este desgaste progresivo se suma un factor externo y prevenible, los traumatismos ocasionados por siniestros viales.

“La salud de la columna enfrenta hoy dos escenarios críticos: uno biológico, inevitable, relacionado con el envejecimiento; y otro externo completamente prevenible, que son los accidentes de tránsito.

Ambos impactan directamente en la movilidad y calidad de vida del paciente”, explica el Dr. Jesús Bustamante, especialista en neurocirugía.

Cifras alarmantes sobre seguridad vial

La vulnerabilidad de los motociclistas se ha vuelto un problema de salud pública en México, respaldado por estadísticas recientes:

A nivel nacional, durante el 2023, se reportó que 23,477 personas resultaron heridas en accidentes que involucraron motocicletas, lo que representa el 28.5% del total de víctimas, según datos del INEGI difundidos a propósito del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

En la CDMX, tan solo en el segundo trimestre de 2024, la SEMOVI reportó que 3,864 conductores de moto (42% de los lesionados) y 2,096 pasajeros (23%) sufrieron lesiones graves.

Estas lesiones, advierten los especialistas, no solo generan fracturas o daños temporales, sino que pueden derivar en lesiones medulares permanentes, dolor crónico e incluso discapacidad de por vida.

Impacto global y calidad de vida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los trastornos musculoesqueléticos, que incluyen diversas enfermedades de la columna, son la principal causa de discapacidad a nivel global, afectando a aproximadamente 1,710 millones de personas.

1¿Qué es la Discopatía? (s/f). Recuperado 26 de marzo de 2025 de: https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-discopatia

ESTADÍSTICAS a PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. (2022,

Al respecto, el Dr. Bustamante subraya que “Más allá de los números, estas lesiones comprometen la independencia, la capacidad laboral y la calidad de vida. Una atención médica oportuna y el acceso a tecnologías de precisión pueden marcar la diferencia entre una recuperación funcional y una discapacidad permanente.”

Los especialistas coinciden en que atender el problema requiere un enfoque integral: prevención vial, diagnóstico temprano de las afecciones degenerativas y acceso a tratamientos médicos avanzados que permitan preservar la movilidad del paciente.

En un contexto de envejecimiento poblacional y crecimiento del parque vehicular, la salud de la columna vertebral se posiciona como un tema prioritario de salud pública, donde la prevención, la educación y la innovación médica juegan un papel determinante.