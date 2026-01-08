Bitácora de futuro: Mundo Mítico, Filosófico y Social

Escritor Bayardo Quinto Núñez

PENSAMIENTOS

1) POR QUÉ LLORAS? SI SABES QUE HAS CORONADO LA VERDAD O LA MENTIRA, PUES LO QUE PIENSEN ES LA NADA, LA VERDAD ES ESA.

2) EXPRESANDO MENTIRAS NO SOS LIBRE, SOS PRESIDIARIO (A) PERPETUO.

La mitología es vida inventada por el hombre con sofismas, subterfugios. Aportan en muchísimos casos a la vida del ser humano.

Veamos. Se considera según la historia que la mitología es un conjunto de hechos imaginarios, ficticios no reales, como se dice en el argot popular, es puro cuento de un pueblo o de una cultura, especialmente de la Griega o Romana. Empero no sólo la “Cultura Griega Romana” tienen mitología, todos los países del mundo tienen sus recovecos mitológicos/mitos. Lo que sucede es que, a Los Griegos, Romanos, a esa culturas se les ha dado más propaganda, pero Africa, los Países Nórdicos, Los Europeos, Chinos, Rusos y etc. tienen muy buena mitología, que no le agrade a muchos sabelotodos, ese es otro asunto, pero a muchos si les interesa y agrada. Haber échenme ese trompo en la uña.

De tal suerte. La mitología es un estado del pensamiento e imaginación, de traslación mental de hechos presumiblemente sucedido en determinados lugares y el tiempo. ¿Es la Mitología un paso a la Filosofía? Por ejemplo, un intento claro y específico de explicarlo sería la relación existente entre el hombre y el universo, teniendo un valor muy religioso. También puede haber surgido para “explicar” en cierto sentido la existencia de gobiernos, de ciertas organizaciones sociales, políticas, de guerras, económicas, de la época y etc…, como un hecho del ambiente emanado estrictamente del pensamiento filosófico humano.

Precisamente por ello, es que la mitología ha estado siempre a un paso de la filosofía, es decir, es la filosofía misma explicando el mundo y el universo como amigos de la sabiduría. Como sea es un hecho de mucha valía para los gobiernos de turno y la sociedad, dependiendo como sea usada la mitología.

De tal manera, los gobernantes de Estado al no cumplir políticamente, humanamente, socialmente y etc., muchos asuntos de Gobierno, de interés para la nación y/o pueblo que tienen pensado como proyectos de futuro y que ya están sólo de ejecución y no se cumplen, entonces, quedan divagando en el vacío como algo filosófico que se perdió, pero explotable como mito, entonces, pasan esos proyectos a la categoría de subjetivos, aquí se cumple esencialmente el paso de la filosofía a la mitología.

No obstante, en esas políticas de Estado “incumplidas” quedó impregnado realismos transformado en subjetivismo filosófico mítico, quedó un vital hecho mitológico para la posteridad, asimismo, lo podemos ver con las guerras, con las trifulcas callejeras, entre los partidos políticos, en síntesis todo en esta vida es mitológico con la salvedad que por imperio de la realidad y de su cumplimiento muchas quedan en realidades en el rango de filosofía política práctica y/o académica.

Empero, la función principal que cumple la mitología es el estudio de la investigación, y la explicación de relatos y mitos diversos, referentes a las experiencias tanto científicas, religiosas, políticas, sociales, de la humanidad, creación del mundo y universo, del ser social en épocas pasadas, por ello, es que la mitología por antonomasia es una filosofía que trata de explicar al mundo a través de la ficción amparándose en los sofismas, me tiras.

De tal suerte, es necesaria la narración mítica porque cuenta el origen del mundo, de las cosas, de los hombres y de todas las actividades de la naturaleza, por eso su existencia se extiende a todas las culturas del mundo y se adhiere a lo más profundo de sus ideologías. Precisamente la universalidad de los mitos y las peculiaridades regionales de cada uno de ellos es lo que facilita enormemente obtener una definición que se ajuste a todos los mitos existentes, desde el punto filosófico aplicado al caso/s inmersos en las sociedades.

En cierta medida, se puede decir que el mito es una respuesta a las interrogantes más complejas y profundas del ser humano, en lo político, social, económico, modos de vidas, etc…, a todo aquello que le asombra y entre los que se encuentran su origen, su futuro, la fuerza de la naturaleza, la organización de la realidad, los fenómenos de toda índole y sobre todo tratando de explicar el mundo, el origen de las cosas, desde todos los puntos y sentidos, es por eso que la mitología y la filosofía es importante ante aquellos fenómenos que no se le pueden encontrar solución.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense