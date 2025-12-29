El huevo es un alimento sano y nutritivo

Este producto es parte de la canasta básica de los mexicanos; tiene un alto valor nutricio y hay muchas formas de prepararlo

Por ELN Michelle Guadalupe Mendoza Pérez, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Con solo 75 caloriìas cada uno, los huevos son una fuente rica y eficiente de proteiìnas, pues un huevo grande contiene aproximadamente 6 gramos de proteiìna de alto valor bioloìgico. Aportan nutrientes dentro de los que destacan la vitamina D, zinc y colina.

Las yemas de huevo contienen luteiìna y zeaxantina, nutrientes beneficiosos para reducir el riesgo de cataratas y degeneracioìn muscular, la principal causa de ceguera en personas de 55 anÞos o maìs.

Por otro lado, las yemas son una gran fuente de colesterol, un huevo grande típico contiene 186 miligramos de colesterol. Por lo que las personas con riesgo de enfermedad cardiaca, que tienen diabetes o que han sufrido un ataque cardiaco, deben prestar mucha atencioìn a la cantidad de colesterol en su dieta. Eso no quiere decir que el colesterol de las yemas sean una opcioìn danÞina, si la dieta de una persona contiene poco colesterol, los huevos pueden considerarse menos peligrosos. Por ejemplo, para alguien que ha decidido volverse vegetariano, tal vez la uìnica fuente de colesterol sea la yema de huevo. La Asociacioìn Americana del Corazoìn sugiere consumir un huevo al diìa, como parte de una dieta saludable.

Almacenamiento y seguridad alimentaria

Además de su valor nutricional, es muy importante consumir huevo en buen estado y que su manejo sea higiénico. Aquí te compartimos algunos consejos:

Busque la fecha de caducidad en los cartones de huevos; generalmente duran de cuatro a seis semanas despueìs de esta fecha.

Evite los paquetes con huevos rotos. Deseche el huevo roto si descubre uno despueìs de comprarlo.

Refrigere inmediatamente los huevos en su caja a 4°C o menos, en la parte maìs friìa del refrigerador. Evite guardar en puertas laterales donde variìa la temperatura.

Es importante cocinarlos completamente para disminuir el riesgo de contraer salmonella. Formas comunes de cocinar huevos incluyen hervir, escalfar, revolver o freiìr. Si usa recetas de huevos poco cocidos o crudos, use huevos pasteurizados que hayan sido tratados teìrmicamente para destruir las bacterias.

No permita que los huevos cocidos o platos con huevo reposen a temperatura ambiente durante maìs de dos horas.

Laìvese las manos y cualquier superficie con agua y jaboìn que haya estado en contacto con huevos crudos.

Una opción para prepararlo

El huevo es uno de los alimentos que puede prepararse de muchas maneras, una de ellas es hacer una tortilla de huevo con verduras. Te comparto una deliciosa receta para preparar en casa (para 4 personas):

Ingredientes

6-7 huevos

3 papas

1 cebolla

2 calabacitas medianas

3 pimientos

3-4 cucharadas de aceite de oliva o de aguacate

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

Lave y pele las papas, coìrtelas muy finas. Haga lo mismo con la cebolla y cociìnelas en aceite hasta que esteìn blandas. Escuìrralas. Pele las calabacitas, coìrtelas en rodajas finas y cociìnelas en una menor cantidad de aceite que las papas. Corte los pimientos en tiras. Bata los huevos. Vierta la mitad en una sarteìn caliente con un poco de aceite. Coloque encima las papas con la cebolla, los pimientos y la cebolla. Vierta el resto del huevo. Cuando la tortilla esteì cocinada, dele la vuelta y deje que se enfriìe sobre un plato.

La ELN Michelle Guadalupe Mendoza Pérez, es académica de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).