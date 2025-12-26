Una mascota no es un juguete ni un regalo pasajero

Adoptar o adquirir una mascota es una decisión que impacta su vida y la tuya, hazlo con responsabilidad

Por el MVZ Manuel Alberto González Esparza, Docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

La temporada decembrina suele despertar en muchas familias el deseo de sumar un nuevo integrante peludo al hogar. Como médico veterinario, he sido testigo de historias profundamente felices, pero también de casos en los que la decisión impulsiva termina en abandono, maltrato o descuido. Por ello, me permito compartirte estas recomendaciones, dirigidas a quienes desean iniciar la experiencia de tener una mascota o incorporar una más al hogar, con el objetivo de que esta decisión sea consciente, responsable y duradera.

Reflexiona antes de decidirUna mascota no es un juguete ni un regalo pasajero: es un ser vivo que dependerá de ti durante muchos años. Antes de llevar un animal a casa, analiza con honestidad tu estilo de vida, tu tiempo disponible, tu situación económica, tu espacio y tus planes a futuro. Pregúntate: ¿podré cubrir sus necesidades cuando ya no sea “novedad”? Infórmate sobre sus necesidades realesPerros, gatos y otras especies requieren algo más que alimento y agua. Necesitan atención médica preventiva, vacunación, desparasitación, esterilización, enriquecimiento ambiental, socialización y actividad física. Cada etapa de vida (cachorro, adulto, senior) implica cuidados específicos. Consultar previamente con un médico veterinario puede orientarte sobre la especie y el individuo más adecuado para tu hogar. Da prioridad a la adopción responsableLos refugios y asociaciones protectoras albergan numerosos animales en busca de una segunda oportunidad. Adoptar no solo salva una vida, también abre espacio para que otros puedan ser rescatados. Si decides adquirir con un criador, verifica que cuente con buenas prácticas: instalaciones limpias, controles sanitarios, documentación en regla y un manejo respetuoso de los animales. Evita cualquier sitio donde se promueva la reproducción indiscriminada. Planea una transición sana al nuevo hogarEl cambio de entorno genera estrés. Prepara con anticipación un espacio seguro, cómodo y tranquilo. Agenda una revisión veterinaria inicial para evaluar su estado general de salud, actualizar vacunas y establecer un plan de desparasitación y nutrición. Define horarios de comida, paseos y descanso; las rutinas predecibles brindan seguridad y favorecen una adaptación más rápida. Educa con paciencia, no con castigosLa educación es clave para una convivencia armónica. Refuerza las conductas deseadas con premios, caricias y palabras amables. Evita los gritos, golpes o castigos severos: además de ser éticamente inaceptables, deterioran el vínculo y pueden generar problemas de comportamiento. Recuerda que una mascota no “se porta mal por maldad”, sino por miedo, ansiedad, falta de guía o estimulación inadecuada.

Adoptar o adquirir una mascota es una decisión que impacta su vida y la tuya. Si la tomas con información, empatía y compromiso, estarás dando un paso importante hacia una convivencia responsable y respetuosa. Como médico veterinario, te invito a que esta temporada decembrina no te dejes llevar solo por la emoción del momento, sino por la convicción de ofrecer un hogar digno, estable y amoroso a ese ser que dependerá plenamente de ti.