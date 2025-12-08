Empresa de Seguridad Privada anticipa las tendencias que definirán la protección corporativa en 2026

Staff/RG
La transformación del sector de la seguridad corporativa avanza a un nuevo ritmo impulsada por la convergencia entre tecnología, análisis de datos y protección física. Según un análisis de ELIM Seguridad Privada, el próximo año marcará un punto clave para las empresas que buscan fortalecer sus esquemas de vigilancia, control de accesos y gestión de riesgos con soporte tecnológico.
De acuerdo con el estudio de Mordor Intelligence, el mercado mexicano de seguridad física especializada — que incluye soluciones para centros de datos como videovigilancia, control de accesos y sensores de entorno — alcanza un valor estimado de 20.21 millones de dólares en 2025, con una proyección de 46.63 millones de dólares para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 18.2 %. Estas cifras reflejan una oportunidad para que las compañías integren tecnologías avanzadas en sus estrategias de protección corporativa.
Entre las tendencias que Elim Seguridad Privada identifica para 2026 están:
• Videovigilancia inteligente, capaz de analizar comportamientos anómalos en tiempo real y anticipar incidentes.
• Control de accesos biométrico y multifactor, que fortalece la trazabilidad y reduce vulnerabilidades. Integración entre seguridad física y ciberseguridad, ante el incremento de dispositivos conectados (cámaras IP, sensores, terminales de acceso) que amplían la superficie de riesgo.
• Gestión basada en datos y análisis predictivo, enfocada en optimizar los recursos, reducir falsas alarmas y mejorar los tiempos de respuesta.
“La convergencia de personas, procesos y tecnología será el factor diferenciador en 2026. Las empresas que logren integrar estos pilares estarán mejor preparadas para enfrentar un entorno de amenazas más seguro y dinámico”, afirmó Yanbal Adda, Gerente General de Elim Seguridad Privada.
Finalmente, la compañía subraya que la tecnología debe acompañarse de capacitación continua, actualización de protocolos y una cultura de seguridad proactiva. Contar con cámaras o sistemas de control de acceso ya no es suficiente: hoy es indispensable conectar estos elementos con inteligencia operativa, análisis de datos e infraestructura de respuesta.
Con 41 años de trayectoria en el sector, Elim reafirma su compromiso con elevar los estándares profesionales del rubro, promoviendo una protección corporativa más sólida, sostenible y adaptada a los desafíos del futuro.
Sobre ELIM Seguridad Privada
Con más de 41 años de experiencia en el sector de seguridad privada intramuros en México, ELIM Seguridad Privada ha desarrollado una sólida cultura de vigilancia respaldada por una infraestructura logística-operacional eficiente. Esto le permite ofrecer servicios personalizados y especializados, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.