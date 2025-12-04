Auditoría Superior será entregada sin rezagos: Francisco Teomitzi

Jorge Barrientos

El encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Teomitzi Sánchez, aseguró que entregará una institución estable, sin rezagos y con procesos al corriente al próximo titular, quien será designado el 15 de enero de 2026. Asimismo, afirmó que su decisión de no participar en el proceso de selección es completamente personal y no obedece a ningún veto.

“Estoy dejando una institución estable, ya no tenemos rezago. Ese es un tema que estará a comprobación y sujeto a la auditoría que me realizará en su momento la propia Unidad Técnica de la ASE”, sostuvo.

Teomitzi detalló que su administración se encuentra cerrando la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, además del análisis del informe final de las recomendaciones de la cuenta pública 2022, así como el reporte semestral del seguimiento de acciones desde 2018 hasta 2023. También se avanza en la entrega de los pronunciamientos de la cuenta pública 2023 y en la elaboración de las cédulas de resultados 2024.

“Prácticamente, al salir, solo estaremos dejando el análisis de las respuestas de los entes fiscalizados, para que en abril se puedan entregar los informes correspondientes de la cuenta pública 2024. No hay un solo punto de rezago o pendiente”, subrayó.

Tras dos años al frente de la ASE, luego de la renuncia de su antecesora Amanda Gómez, el funcionario reconoció que la institución aún enfrenta retos importantes, especialmente en el acompañamiento a los 325 entes obligados, con énfasis en los ayuntamientos, para mejorar sus procesos de fiscalización.

Respecto a su decisión de no contender por el cargo de auditor superior, negó que exista algún impedimento para hacerlo y afirmó que simplemente considera que “hay ciclos que se cumplen”.

Sin hacer comentarios sobre los aspirantes registrados, Francisco Teomitzi afirmó que se retira con la satisfacción del deber cumplido.

“Ya hice lo que me correspondía. Me voy agradecido con la institución y con todos los que soportan el trabajo que estamos entregando. Decidí, por un tema personal, cerrar este ciclo y entregar la institución sin absolutamente ningún rezago”, expresó.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Junta de Gobierno del Congreso, las comparecencias de los once finalistas al cargo se realizarán los días 13 y 14 de enero de 2026, mientras que la elección del nuevo auditor será el 15 de enero, fecha en la que inicia el segundo periodo de sesiones.