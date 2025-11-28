Las 5 nuevas promesas del fútbol que brillaron en el Mundial Sub-20: ¿Hay un latino?

Staff/RG

El Mundial Sub-20 volvió a encender la conversación sobre quiénes serán las próximas estrellas del fútbol. Esta edición dejó encuentros vibrantes y, sobre todo, cinco nombres que empiezan a destacar por su madurez, carácter y capacidad para marcar diferencias en el juego pese a su corta edad.

Entre estas figuras emergentes aparece talento de distintas partes del mundo y una presencia latinoamericana que vuelve a llamar la atención. Su participación confirma que la región sigue siendo una cantera activa, capaz de proyectar futbolistas con técnica, creatividad y una identidad propia dentro del campo.

Othmane Maamma

El extremo marroquí fue uno de los grandes protagonistas del certamen. Su desequilibrio por banda y su capacidad para asumir responsabilidad en ataque lo convirtieron en una referencia ofensiva constante para su selección.

Maamma destacó por su velocidad y desborde, pero también por su criterio para administrar los tiempos del partido. Esa lectura del juego le permitió influir sin caer en excesos individuales.

Benjamin Cremaschi

El mediocampista estadounidense sobresalió por su influencia ofensiva y su presencia en zonas clave del campo. Su participación fue constante, aportando claridad y llegada desde segunda línea.

Cremaschi mostró una comprensión táctica interesante y una capacidad de adaptación que lo volvió pieza importante dentro del funcionamiento colectivo de su equipo.

Gilberto Mora, el latino que ilusiona

El mexicano Gilberto Mora aparece como el representante latino dentro de este grupo de promesas. Su juego se caracterizó por su visión ofensiva, capacidad asociativa y serenidad al tomar decisiones.

Construyó su protagonismo desde la inteligencia y la precisión. Su estilo confirma que el fútbol latinoamericano sigue aportando talento con identidad propia al escenario internacional.

Saïmon Bouabré

El francés se hizo notar por su lectura táctica y su aporte desde el mediocampo. Su presencia brindó equilibrio y control en momentos donde su selección necesitaba orden.

Su capacidad para interpretar espacios y distribuir con inteligencia lo proyecta como un futbolista con margen de crecimiento y proyección internacional.

Gessime Yassine

El jugador marroquí tuvo un rol importante en el funcionamiento ofensivo de su selección. Su visión y capacidad para generar opciones lo convirtieron en un elemento clave dentro del esquema colectivo.

Sin grandes gestos, aportó consistencia y criterio. Su perfil combina disciplina táctica con capacidad creativa y sentido de juego.

Un torneo que vuelve a marcar el camino del futuro

El Mundial Sub-20 confirmó su papel como vitrina donde emergen las figuras que podrían protagonizar el fútbol profesional en los próximos años. Las actuaciones de estos cinco jugadores dejaron una huella clara por su personalidad, madurez y capacidad para influir en el campo.

Esta información se basa en una infografía realizada por Marcadores 247, que recopila y destaca el desempeño de estas nuevas promesas durante el Mundial Sub-20, ofreciendo una mirada clara sobre los talentos que empiezan a ganar protagonismo en el panorama internacional.