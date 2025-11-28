Bitácora de futuro. Relato: Nueva vida en un yo diferente

Autor Bayardo Quinto Núñez

Cuando regresó mi mente me encontraba caminando sobre la nieve alemana allá por el año 1984 y parte de 1985, en una calle solitaria, ancha y uno que otro transeúntes se desplazaban. Al fin desperté de ese letargo, fue un elocuente impase de mi mente cobijado con el medio de ese instante, fue como volver a nacer a vivir la gratitud de una nueva vida, que ya había iniciado gateando el 16 de octubre del año 1982 con la amputación de mi pierna derecha (tercio medio)

Eran hermosos recuerdos en una sola línea. Intimismo memorioso a todos aquellos momentos e instantes del tiempo idos, ahora vueltos a la realidad, a los momentos que estuve contigo amigo (a) tiempo, en los recovecos, laberintos, paredes de mi mente, ahora satisfecho de encontrarlos y saber no fue una ilusión pérdida en la inmensidad de la nada, ni mucho menos que fuese una eterna laguna mental.

Y por supuesto, me encanta tu manera desorbitante de ser y actuar, y sobre todo tu paciencia incólume, que abrigó de inmediato al ser dislocado, pero, no trastornado. Eso si, con una magia profunda de la vida, regresar desde dónde habitaba mi mente, ese otro yo, que trasmutó en ese espacio, me transformó en una hoja seca suspendido, que quiso viajar por el aire, en medio de una gran arboleda boscosa, repleta de nieve, muy enamorado de ti, y de todos esos hermosos y privilegios de tus encantos y tu aroma de madre naturaleza, que sos la diosa de todo y en todo.

Ven, flor bendita conmigo, que recogí en ese impase, preciosa flor y fuguémonos de este mundo protervo, y vámonos a ese lugar, al paraíso perdido, pero encontrado o recobrado, dónde sólo nuestros secreto tenga plena vigencia de amar de verdad, sin envidias, egoísmos y etcéteras…, sin obstáculos, ni limites desplazarnos conforme nuestros sentimientos. Quizás así aprendan muchos a no ser procaz con quién les da la mano.

Tu tiempo cotidiano y noctámbulo fue fenomenal, era volver al punto fijo de la vida, donde cada luz del día, y noche a noche estoy presente, y así no seré en lo último que imagines, discurras, piensas y suspires, antes de metamorfosearte al país imaginado, soñado. Y.

Por favor, ese tiempo aparentemente sin tiempo no vuelvas a desenfocarte de la mente, porque la mía no creo te pueda volver a encontrar, quizá apartarte.

Mejor. Dame, tu sustancia, ya que, cuando precluya, al final dejaremos la materia viva, allá en la conspiración del universo, donde se fundirán nuestras almas y espíritus, para formar una nova y sola estrella refulgente, radiante y llena de amor…, para este mundo que tanto necesita de comprensión, consuelo y de mucha paz que se logra haciéndole honor y respetarla.

Y que la paz anhelada, su esplendor lo iguale a un rubí o diamante. Y. Aunque se diga, aquel que bebe por siempre se condena, depende, porque cuando se bebe para el bien nunca puede ser condena, es notable victoria. La vida es la máxima victoria, es el bien más valioso que se tiene en este mundo. Esas serían nuevas raíces, al recitar la acción de gracia. De todo cuanto va narrado o relatado hasta aquí.

Entonces, al recobrar la conciencia, en todo ese recorrido, desperté adolorido y sentí una profunda paz, tristeza seguida de alegría, tristeza porque no sabía que hacer en esa y/o en esta nueva vida y, alegría porque había venido de nuevo a la vida, empero, logré ir acomodándome, gracias a la paz interna que había logrado. A veces para muchos es difícil comprender, pero, mientras no construyamos la paz, con paz y por la paz, la vida en cualquier parte del planeta tierra y etc., será un laberinto de nunca salir, entonces, la recuperación personal, el bienestar común es posible se bloquee e ir a paso lento, debido a los “inconformes”. Es una realidad absoluta, unos quieren guerra, estallido social, eso no es justo, y mientras otros quieren paz para construir, reconstruir, desarrollar y etc.

De tal suerte, hay que despertar de la mutilación de la mente y que logren salir de esa letargo hacia una vida nueva en armonía con uno mismo que hará muy bien. Satanás siempre anda buscando víctimas, como ya se sabe, que la ira no se apodere de la mente.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.