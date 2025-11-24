La FGE de Puebla aprehendió en Guanajuato a probable responsable de homicidio

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que, derivado de trabajos de inteligencia, análisis de gabinete y labores operativas de campo, se logró la ubicación y aprehensión en el estado de Guanajuato de Uriel Hermilo N., quien cuenta con orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de una mujer.

Con base en los actos de investigación, se estableció que el 6 de marzo de 2021, el hoy imputado habría sostenido una discusion con la víctima. Durante el altercado, presuntamente accionó un arma de fuego, ocasionando lesiones que derivaron en el fallecimiento de la persona.

Una vez obtenidos indicios sólidos, se procedió a la identificación plena del probable responsable, así como a la determinación de su posible localización en el estado de Guanajuato. Con ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía de Puebla en coordinación con autoridades de aquella entidad llevó a cabo la intervención en la vía pública, logrando la detención del imputado en la colonia Industrial.

La persona detenida fue trasladada a Puebla, quedando a disposición de la autoridad judicial que conoce del caso, para la continuación del procedimiento penal conforme al marco jurídico aplicable y bajo el principio de presunción de inocencia.