Caos en el Sindicato de burócratas

Staff/RG

En las oficinas del Sindicato del Gobierno del Estado, en la colonia Maravillas, se registró una situación que ya empieza a generar polémica.

Brenda Velázquez Batana acudió a solicitar su constancia de antecedentes sindicales; sin embargo, el documento salió “negativo”, motivo por el cual le fue negado el permiso para participar en los procesos internos.

De acuerdo con la propia afectada, la señalan de haber “desestabilizado” la asamblea pasada, razón que —según le dijeron— justificó el rechazo.

El caso ya encendió los focos entre varios trabajadores, quienes exigen claridad y transparencia en los procedimientos sindicales.