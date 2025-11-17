‘No vamos a caer en la provocación’, dice Sheinbaum tras movilización en CDMX

EXCELSIOR

La presidenta reprobó la violencia registrada el sábado en la movilización de la Ciudad de México contra elementos policiacos para provocarlos y acusar represión.

La presidenta Claudia Sheinbaum, reprobó la violencia registrada el sábado en la movilización de la Ciudad de México contra elementos policiacos para provocarlos y que respondieran para acusar represión.

Señaló que fue una movilización impulsada por la derecha y grupos de oposición que se han manifestado anteriormente y en la que se vieron pocos jóvenes de la Generación Z, pero muchos adultos.

Fue una movilización impulsada, vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes, caras conocidas que marcharon con la marea rosa: políticos, intelectuales, muchos del PAN que la promovieron y no llenaron el zócalo”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que no caerán en provocaciones.

Dijo que el bloque negro luego de derribar las vallas “ni siquiera fueron a Palacio Nacional” y se fueron contra los uniformados.

No a la violencia, quien promueve la violencia no ayuda al país, quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo, quien promueve la violencia no genera un debate para el país y nosotros seguiremos adelante”, afirmó.

Luego de destacar que más de 32 millones de familias son beneficiarias de programas sociales, dijo que los jóvenes quieren que siga la transformación, contrario a lo que se está hablando en redes sociales a partir de la convocatoria a la manifestación del sábado y posteriormente.

La violencia no la quiere el pueblo mexicano, la violencia no ayuda nada. Y también lo voy a decir, creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan, no!, más fuerte soy. Hubieran visto en Campeche, la gente feliz con nosotros”.

Sheinbaum Pardo dijo que las autoridades de la ciudad de México evalúan la actuación policial para determinar si en algunos casos se registró algún abuso. También dijo observar una campaña a nivel internacional desde redes sociales para asegurar que el gobierno es autoritario.

Nosotros caeremos en la provocación porque lo que buscan es estas imágenes de represión. Nosotros durante muchos años marchamos de forma pacífica y no rompimos ni un solo vidrio. Mandela y Martín Luther King son nuestros referentes internacionales”

La presidenta recomendó a la oposición no promover la violencia en estas concentraciones porque no le ayuda al país ni a ellos desde sus espacios políticos.

Queremos una oposición con debate y nosotros seguiremos construyendo la paz y la transformación no la detiene nadie”, sostuvo.