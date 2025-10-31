Inician las comparecencias de las secretarías del Ayuntamiento de San Pedro Cholula

Staff/RG

Seguridad, Gobernación, Oficina Técnica, Bienestar, Secretaría General y DIF fueron las primeras áreas en comparecer

30 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.- En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, titulares de diversas secretarías y áreas que integran el Ayuntamiento de San Pedro Cholula comparecieron ante las comisiones de regidores correspondientes, en sesión celebrada en el Salón de Cabildo.

Con la presencia de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, las y los titulares de las siguientes dependencias presentaron sus respectivos informes, en cumplimiento a lo establecido por la ley:

Juan Villegas, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó la reducción del 18% en la incidencia delictiva en el municipio, la adquisición de 33 patrullas y la incorporación de 30 nuevos elementos para fortalecer la seguridad en San Pedro Cholula.

Carlos Carrillo, titular de la Secretaría de Gobernación, resaltó la gobernabilidad y la atención oportuna a diversos grupos sociales que han presentado solicitudes ante la administración municipal. Asimismo, subrayó que todas las direcciones que integran la dependencia trabajan en sinergia por el bienestar y la paz social.

Jorge Negrete, titular de la Oficina Técnica, expuso las labores realizadas por las direcciones de Atención Ciudadana, Giras y Logística, así como Comunicación Social, en la planeación, coordinación y ejecución de los eventos institucionales del Ayuntamiento.

Moisés Ahuatl, titular de la Secretaría de Bienestar, informó sobre la implementación de diversos programas sociales enfocados en reducir la brecha de desigualdad, como la entrega de calentadores solares y filtros de agua, jornadas de salud y torneos deportivos en beneficio de las juventudes cholultecas.

Miguel Luna, titular de la Secretaría del Ayuntamiento, aseguró que, aunque asumió el cargo hace menos de 30 días, se encuentra comprometido con dar continuidad a los trabajos del área, reconociendo los retos pendientes y destacando la colaboración entre dependencias para superarlos.

Soledad Sevilla, directora del DIF Municipal, subrayó los apoyos otorgados a los sectores más vulnerables, principalmente adultos mayores, niñas, niños y madres jefas de familia, destacando que todas las áreas trabajan coordinadamente para garantizar el bienestar integral de la población.

Durante las comparecencias, las y los regidores de las comisiones encargadas de presidirlas realizaron diversas preguntas a las y los titulares, quienes respondieron a cada una de ellas, aclarando dudas y ampliando la información sobre los resultados de sus áreas.

Al respecto, la presidenta municipal Tonantzin Fernández señaló que este ejercicio de transparencia fortalece el compromiso de la actual administración de seguir trabajando con honestidad, apertura y vocación de servicio, siempre en favor de las y los cholultecas y del progreso de San Pedro Cholula.