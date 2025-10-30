Video: Hospital San Alejandro del IMSS recibe a sus primeros pacientes

María Huerta

Tras más de ocho años inactivo por los daños tras el sismo de 2017, el Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro del IMSS retomó operaciones este 30 de octubre, recibió a sus primeros pacientes, en su mayoría personas de la tercera edad.

Si bien el nosocomio no ha sido inaugurado de manera oficial, hoy comenzó operaciones.

Desde temprano, ambulancias y taxis comenzaron a llegar al renovado complejo hospitalario, trasladando a derechohabientes principalmente del Hospital de La Margarita, una de las unidades más saturadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla.