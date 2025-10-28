En Atlixco emiten convocatoria para el Premio Municipal del Deporte

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la convocatoria oficial del “Premio Municipal del Deporte 2025”, una distinción que busca reconocer a las y los atletas que, con su esfuerzo y resultados, han puesto en alto el nombre del municipio.
El galardón contempla dos categorías: Deporte Convencional y Deporte Adaptado, y podrán participar deportistas mexicanos en activo que hayan destacado entre el 15 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025.
Las propuestas podrán presentarse hasta el 12 de noviembre de 2025 en la Jefatura de Deporte y Juventud. El jurado estará conformado por la presidenta Ariadna Ayala, el Regidor de Educación, el Director de Bienestar, el Jefe de Deporte y Juventud, y un ganador de ediciones anteriores.
La elección de los ganadores se realizará el 17 de noviembre, y los resultados se publicarán en las redes oficiales del Ayuntamiento de Atlixco.
