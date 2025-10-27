Se han entregado más de 70 mil apoyos a damnificados por lluvias: Ariadna Montiel

EXCELSIOR

Este lunes 27 de octubre de 2025, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes hizo un corte sobre el apoyo que hasta el momento se ha brindado a los damnificados por las lluvias extraordinarias, ocurridas entre el 6 y 9 de octubre.

En este contexto, la funcionaria refirió que la dependencia en conjunto con el gobierno federal ha entregado más de mil 405 millones de pesos como parte del primer apoyo dispuesto para los habitantes de los estados afectados.

En resumen, la encargada de la política social del país mencionó que un total de 70 mil 256 familias han recibido un primer pago de 20 mil pesos con lo cual se busca apoyar en la recuperación de bienes y enseres.

Hasta el día de ayer, los cinco estados han recibido sus apoyos, ya han recibido su primer apoyo 70 mil 256 familias para la reparación de sus viviendas y sortear esta situación”, explicó.

En más sobre el tema, la titular del Bienestar apuntó desde Palacio Nacional que a la fecha, se tiene un censo en 119 municipios afectados por las lluvias del 9 de octubre, el cual arrojó la cantidad de 103 mil 245 viviendas atendidas.

Previo a finalizar su intervención, Montiel Reyes señaló que la secretaría a su cargo ya tiene la experiencia necesaria para atender este tipo de emergencias, pues con la experiencia que se tuvo en Guerrero el equipo está bien afianzado para brindar los operativos de ayuda correspondientes.

Por último, la secretaria del Bienestar informó que también se hizo la entrega de 1.3 millones de tarjetas de la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años.

¿Cuándo y cómo se harán los pagos?

Los pagos se realizarán del 22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, y del 25 de octubre al 5 de noviembre en Hidalgo.

Cada beneficiario recibirá un mensaje SMS con fecha y lugar para acudir al cobro. “Queremos hacerlo de manera ordenada, por eso también avisaremos casa por casa con megáfonos”, explicó Montiel.

En una segunda etapa, el gobierno de México entregará apoyos según el grado de afectación de las viviendas; es decir, 25 mil pesos por daño medio, 40 mil pesos por daño mayor y 70 mil pesos para quienes perdieron su casa por completo.

En cuanto a las familias cuyos hogares quedaron en zonas de riesgo o cauces de ríos serán reubicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en áreas seguras.