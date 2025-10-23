¡Profeta en su tierra! Isaac del Toro gana en Ensenada

EXCELSIOR

El joven ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir una página dorada en su prometedora carrera al proclamarse campeón nacional de contrarreloj élite 2025, en una competencia disputada este jueves en Ensenada, Baja California, su tierra natal. El integrante del UAE Team Emirates completó el recorrido de 16 kilómetros con un tiempo de 25:25.74 minutos, superando a Edgar Cadena y Eder Frayre, quienes completaron el podio.

El triunfo tuvo un significado especial para el ensenadense, pues lo consiguió ante su gente y en las calles donde creció. Los aplausos y gritos de apoyo lo acompañaron hasta la meta, donde selló su decimoséptima victoria de la temporada, consolidando un año de ensueño a sus apenas 21 años.

Su equipo no tardó en reconocer la hazaña, publicando en redes sociales un mensaje breve pero simbólico: “El Torito hace el trabajo en casa”, en alusión al apodo con el que sus compañeros lo identifican en el pelotón.

UNA TEMPORADA DE CONSAGRACIÓN PARA ‘EL TORITO’

La temporada 2025 ha sido la confirmación del talento de Del Toro, quien ya había sorprendido al mundo al ganar la Etapa 17 del Giro d’Italia, una de las más exigentes de la competencia. Desde entonces, el mexicano ha sabido elegir sus carreras, priorizando la experiencia sobre la cantidad de participaciones, sin acudir al Tour de France ni a La Vuelta a España, pero sumando victorias en pruebas de un día, como su más reciente en el Giro del Veneto.

Su progresión en el ciclismo internacional lo ha llevado a ubicarse en el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), una posición que ni él mismo imaginaba alcanzar tan pronto.

EL NUEVO ORGULLO DEL CICLISMO MEXICANO

A su corta edad, Isaac del Toro se ha convertido en una inspiración para las nuevas generaciones del ciclismo nacional. Su disciplina, constancia y mentalidad ganadora lo han transformado en una de las figuras latinoamericanas más prometedoras del circuito profesional.

Con su título nacional y un calendario todavía por disputar, el ensenadense cierra el año reafirmando que su historia apenas comienza y que México tiene en él a un campeón con futuro de leyenda.