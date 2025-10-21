Latam en USA aterriza en la Expo Real Estate: Vivir o invertir USA en un click

Staff/RG

El 22 y 23 de octubre, en el Hotel W, Latam en USA promete revelar—en simple y con números claros—cómo entrar al mercado inmobiliario norteamericano o poder vivir en Estados Unidos.

Latam en USA Chile confirma su participación en Expo Real Estate, que se realizará entre el 22 y 23 de octubre en el Hotel W. ¿La promesa? Traducir el sueño americano a decisiones concretas: desde comprar tu primera propiedad de renta hasta entender cómo dar el salto para vivir legalmente en EE.UU.

“Vamos a mostrar oportunidades reales, con tickets de entrada alcanzables y modelos probados. Sin humo, con cálculo de retorno, gestión profesional y acompañamiento integral”, afirma Esteban Larrondo, director de Latam en USA para Chile. “Nuestro objetivo es que el público salga de la feria con un plan accionable, ya sea para invertir o para mudarse con su familia.”

La expo sirve como un radar de oportunidades donde encontrar portafolios de renta residencial y multifamily; proyectos en mercados de alto dinamismo con demanda de arriendo sostenida.

Por otra parte, está toda la información sobre la mesa como flujos de caja, gastos operativos típicos, escenarios de ocupación, financiamiento posible para extranjeros y consideraciones tributarias esenciales.

Vivir en EE.UU., sin mitos: rutas legales explicadas en lenguaje claro y cientos de franquicias para emprender o invertir.

Durante la expo se podrá acceder a asesorías 1:1 para la evaluación de perfil y construcción de un roadmap personalizado y charlas de cómo evitar errores comunes, qué ciudades priorizar según tu objetivo y cómo profesionalizar la administración de tu activo a distancia.

“La oportunidad no es solo comprar ladrillos; es comprar tiempo, estabilidad y diversificación”, agrega Larrondo. “El mercado estadounidense premia la gestión y la data, y eso es exactamente lo que llevamos al stand: inteligencia para decidir rápido y bien.”

Con la volatilidad regional y el apetito global por activos de renta, Estados Unidos se mantiene como el mercado más profundo y líquido del mundo. Latam en USA llega a la feria con un set curado de opciones para distintos bolsillos, etapas de vida y apetitos de riesgo. Del primer condominio de renta a la estrategia de portafolio: la llave está en la gestión profesional y el compliance.

Dónde y cuándo

Evento: Expo Real Estate

Fechas: 22 y 23 de octubre

Lugar: Hotel W (Las Condes, Santiago)

Stand y charlas: Latam en USA — agenda de micro-talleres durante ambas jornadas

Sobre Latam en USA Chile

Latam en USA es una consultora transnacional de acompañamiento integral para inversores y familias latinoamericanas que buscan invertir o relocalizarse en Estados Unidos. Integra curaduría de oportunidades inmobiliarias, estructuración financiera, property management, y orientación legal y tributaria con una red de aliados certificados. Su modelo se centra en datos, transparencia y ejecución.