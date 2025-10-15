Staff/RG

Buscalibre celebra el Día Internacional de la Niña con historias que inspiran y empoderan a una nueva generación

Una fecha para recordar que cada libro puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer la confianza, la creatividad y los sueños de las niñas.

El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una jornada que subraya la necesidad de abrir espacios para su voz, su aprendizaje y su desarrollo. Los libros, además de entretener, funcionan como espejos y ventanas: permiten que las niñas se reconozcan en protagonistas valientes y descubran modelos a seguir que alimenten su imaginación y su confianza. Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, recomienda títulos pensados para acompañar ese crecimiento y sembrar motivación desde la infancia.

“Cuando una niña se reconoce en una protagonista valiente, despierta en ella la certeza de que puede alcanzar sus propias metas.

Celebrar el 11 de octubre es mucho más que marcar una fecha: es invitar a padres, madres y cuidadores a compartir lecturas que inspiren acción, curiosidad y la convicción de que los sueños se construyen desde hoy”, afirma Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Buscalibre comparte diferentes títulos de que motivan, empoderan y despiertan la imaginación de las niñas y que se pueden encontrar en su plataforma:

Malala, la niña que quería ir a la escuela de Adriana Carranca: esta historia de Malala Yousafzai, activista paquistaní y la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, es un testimonio de valentía y de la importancia de la educación para transformar vidas.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 5 de Niñas Rebeldes: este libro celebra a jóvenes extraordinarias que ya están dejando huella en el mundo e inspira a las nuevas generaciones a soñar en grande.

El libro rojo de las niñas de Cristina Romero: una obra ilustrada que acompaña el crecimiento emocional, fomenta la autoestima y celebra la interioridad de las niñas.

Yo, Jane de Patrick McDonnell: relata la infancia de la etóloga Jane Goodall y cómo su amor por los animales la llevó a convertirse en una científica reconocida.

Pequeñas líderes: Mujeres extraordinarias de la historia afroamericana de Vashti Harrison: historias adaptadas para niñas que muestran cómo la iniciativa, la creatividad y el liderazgo pueden empezar desde la infancia.

“Los libros son verdaderos catalizadores de sueños. Para una niña, descubrir historias de heroínas, científicas, artistas o líderes es una forma de comprender que su voz y sus ideas tienen valor. En Buscalibre trabajamos para que cada familia en Latinoamérica acceda a lecturas que fortalezcan la confianza y la imaginación, inspirando a toda una generación a crear un mundo diferente”, destaca Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Sobre Buscalibre

Buscalibre es una librería online que vende libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio de la persona. Nació en Chile hace 12 años y hoy está presente en: Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú y Ecuador. Su servicio le permite integrar toda la oferta de libros de estos países y ponerlos a disponibilidad de sus clientes. Buscalibre cuenta con un portafolio de 60.000 referencias a nivel nacional y 5 millones de títulos en general, con la posibilidad de hacerlo llegar a cualquier lugar del país.