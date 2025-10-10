Refuerzan lucha contra huachicol y factureras

EXCELSIOR

La presidenta informó que así se podrá seguir la ruta de todo el combustible que se produce en el país y se importa.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se creó un grupo para analizar el tema del huachicoleo fiscal y se planteó que a finales de octubre se tenga disponible una sola base de datos de la producción e importación de combustibles.

El grupo lo conforman las secretarías de Hacienda, Energía, Seguridad, Anticorrupción, además del SAT, Pemex, Aduanas, entre otros, que están compartiendo sus bases de datos de comercialización de combustibles, para crear una sola.

Tenemos un grupo de trabajo donde esta secretaría de energía, Secretaria de Hacienda, Pemex, Aduanas, ASES, Profeco, seguridad, la Fiscalía (General de la República) participa a veces, y la Agencia de Transformación Digital, para tener una sola base de sacos que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan, y que sea compatible”, explicó Sheinbaum.

Explicó que mediante esa base de datos se podrá conocer con certeza cuánto combustible se producen en Pemex diariamente, cuánto combustible se importa al día, cuánto se transporta en las carreteras o ductos, cuánto se vende en las gasolineras, cuánto se obtiene por pagos de impuestos, y con ello determinar si persiste el llamado “huachicoleo fiscal”.

Que sepamos lo que se importó, el litro de gasolina que se importó ayer en donde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó, de ese almacén a qué gasolinera fue. Eso se cierra en octubre. En octubre vamos a tener toda esa información, en tiempo real”, detalló la presidenta.

Recalcó que la información se podrá conocer en tiempo real mediante el uso de códigos QR que tendrán los camiones cisterna que trasladen combustible para conocer el origen y destino de las sustancias.

A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, pues viene de algún lado, que es contrabando o no contabilizado. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, puntualizó

Con este sistema de rastreo se podrá confirmar si el huachicoleo fiscal es del orden de 16 mil millones de pesos, como han aventurado diputados federales y funcionarios federales.