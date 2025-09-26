Por mal clima y el estado de la cancha, posponen el Puebla FC VS Chivas

Desde Puebla

Se canceló el partido entre el Club Puebla y las Chivas por el mal clima y las condiciones de la cancha.

El juego se pospuso para el día de mañana a las 5pm.

Los árbitros hicieron pruebas con el balón para determinar si se jugaba el partido entre el Club Puebla vs Chivas.

Primero, el encuentro entre el Club Puebla y las Chivas se retrasó, debido a tormenta eléctrica.