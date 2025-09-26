Banda los Recoditos con ellos se arma el plan!!

Staff/RG

BANDA LOS RECODITOS siempre nos trae sorpresa tras sorpresa, y en esta ocasión, no es la excepción, ya que nos presenta el álbum que da continuidad al EP ‘SE PRONOSTICAN BORRACHERAS’, en esta ocasión bajo el nombre ‘¿QUÉ PLAN?’.

‘SE PRONOSTICAN BORRACHERAS’ conformado por 8 canciones fue lanzado en el mes de mayo de este año y trajo consigo varios éxitos para la agrupación como “S Cool… ito”, “Mi lugar seguro”, “Una peda menos” y “Se pronostican borracheras” entre otros, y casi inmediatamente en el mes de julio nos presentaron el primer adelanto de esta producción de lujo titulado “De esta me levanto”.

Con “De esta me levanto”, BANDA LOS RECODITOS lograron muy buenos comentarios por parte del público, convirtiéndose de inmediato en el tema que más ha conectado en streaming (sólo por debajo de “S Cool… ito” lanzado hace poco más de un año).

Después del lanzamiento de este tema la Banda pasa ahora directamente el lanzamiento del álbum ‘¿QUÉ PLAN?’, mismo que abarca en su totalidad 12 melodías, 9 de las cuales ya habían sido lanzadas, siendo complementadas por “La mujer que yo amo”, una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, “Me echarás de menos” y la que da nombre al álbum “¿Qué plan?”, un tema de corte romántico que también abandera como focus track esta producción.

BANDA LOS RECODITOS sigue con agenda llena, llevando su música a cada rincón de México y Estados Unidos y preparando para el 2026 muchas sorpresas… así es que mientras tanto, tú “¿qué plan?”.