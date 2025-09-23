México denuncia ante ONU genocidio en Gaza; preocupa crisis en Oriente Medio

EXCELSIOR

La presidenta y el canciller de la fuente se pronunciaron contra la violencia en la Franja y destacaron el reconocimiento de México a los Estados de Israel y Palestina

La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a acabar con la crisis humanitaria en Gaza, a la que calificó como genocidio, y resaltó el reconocimiento de los dos Estados, el de Israel y el palestino, por parte del gobierno mexicano.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el canciller Juan Ramón de la Fuente llevaría dicha postura a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York.

Más tarde, ante la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores reiteró formalmente el posicionamiento de México.

“A todos nos preocupa y nos ocupa la grave crisis en Oriente Medio, que requiere de acciones urgentes”, indicó el canciller mexicano, destacando las declaratorias de “hambruna” y “genocidio” en Gaza por parte de una Comisión Internacional Independiente.

“Urgen acciones que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de dos Estados, que permita un futuro seguro y próspero”, dijo.

Además, instó a que la Declaración de Nueva York debe dar pie al inicio de los trabajos de reconstrucción y “garantizar la seguridad a largo plazo” en la región.

La presidenta Sheinbaum también dio a conocer que ya se mantienen pláticas sobre la posibilidad de recibir en México a niños huérfanos

o afectados por el conflicto en Gaza, en coordinación con la ONU.

México reconoce el genocidio en Gaza; 80 asamblea general de la ONU

La presidenta Sheinbaum y el canciller De la Fuente manifestaron su reconocimiento de los estados de Israel y Palestina como solución al conflicto.

México condenó el genocidio en Gaza y urgió a las naciones del mundo a lograr a través de una resolución conjunta el fin de la guerra a través de la conformación de dos estados: Palestina e Israel.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a “que pare este genocidio en Gaza”.

“Ésa es nuestra posición y por supuesto el reconocimiento de los dos estados, el de Israel y el palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que se está viendo en este momento”, expuso Sheinbaum.

El pronunciamiento ocurrió en el marco del reconocimiento de Francia, Reino Unido y otros países al Estado de Palestina en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró formalmente la postura de México.

Sheinbaum enfatizó que la posición de México se alinea con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, heredados del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile”, dijo en referencia a las quejas ante la ONU por la agresión contra la población civil palestina.

Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, el canciller De la Fuente manifestó que “a todos nos preocupa y nos ocupa la grave crisis en Medio Oriente que requiere de acciones urgentes”, destacando las declaratorias de “hambruna” y “genocidio” en Gaza por parte de una Comisión Internacional Independiente.

Según cifras avaladas por Naciones Unidas, más de 65 mil personas han perdido la vida en el conflicto desde su recrudecimiento.

“Urgen acciones que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de dos estados que permita un futuro seguro y próspero”, dijo De la Fuente.

El canciller mexicano instó que la Declaración de Nueva York “debe dar pie al establecimiento de marcos políticos y de seguridad” que puedan detener la crisis humanitaria en Gaza, así como iniciar los trabajos de reconstrucción y “garantizar la seguridad a largo plazo” en la región.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional, debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema”, concluyó.

Ayer, además la presidenta Sheinbaum reveló que ya se mantienen pláticas sobre la posibilidad de recibir en México a niños huérfanos o afectados por el conflicto en Gaza, en coordinación con la ONU.

”En caso de ser necesario, México resguardaría a niños huérfanos de Palestina”, afirmó la mandataria evocando el “humanismo mexicano”.

La titular del Ejecutivo dijo que el mensaje que llevó Juan Ramón de la Fuente a la ONU es de paz, y de autodeterminación de los pueblos, como lo establece la Constitución.

“Ha habido pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina y es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio y buscando siempre como Estado mexicano”.