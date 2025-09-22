Puebla, sexto estado del país en delitos entre enero y agosto 2025: SNSP

De enero a agosto sumó 53 mil 893 delitos

María Huerta

De enero al mes de agosto, Puebla acumuló 53 mil 893 delitos del fuero común, es decir; incrementó casi el uno por ciento respecto al mismo periodo de 2024, es decir; 53 mil 435 crímenes.

A nivel nacional, Puebla se mantiene en el sexto lugar nacional con mayor número de delitos de enero al mes de agosto, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En homicidios, Puebla sumó mil 113 casos, en lesiones pasó de 4 mil 279 de enero al mes de agosto de 2024 a 4 mil 76 en el mismo periodo de 2025.