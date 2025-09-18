Partidos jornada 9 Liga MX: horarios y canal transmisión Apertura 2025

MEDIO TIEMPO

La jornada 9 de la Liga MX arrancará este viernes 19 de septiembre con cuatro duelos, donde destacan los compromisos de Cruz Azul, Tijuana y León. La Máquina intentará recuperar el liderato general del Apertura 2025 cuando se enfrente a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

El sábado 20 de septiembre se disputarán los partidos más atractivos de la fecha, con la participación de Pumas, Tigres, Chivas, Toluca, América y Monterrey. Entre los choques más esperados se encuentra el duelo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibirá a Tigres, así como el enfrentamiento en Monterrey, donde Rayados jugará contra las Águilas del América.

La jornada cerrará el domingo 21 de septiembre, cuando Santos Laguna reciba al Atlético de San Luis en el Estadio TSM. Este cierre se da en vísperas de la jornada doble, programada a partir del martes 23 de septiembre.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la jornada 9 de la Liga MX?

Viernes 19 de septiembre

Cruz Azul vs Juárez | 19:00 horas | Vix Premium

Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | Azteca 7, Claro Sports, YouTube, Vix Premium

Mazatlán vs Atlas | 21:00 horas | Azteca 7

Tijuana vs León | 21:05 horas | Caliente TV

Sábado 20 de septiembre

Pachuca vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV

Pumas vs Tigres | 19:00 horas | Canal 5, Vix Premium

Chivas vs Toluca | 19:07 horas | Amazon Prime Video

Monterrey vs América | 21:05 horas | Canal 5, Vix Premium

Domingo 21 de septiembre