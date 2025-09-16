La alimentación saludable: clave para el rendimiento académico

Los snacks nutritivos y hábitos alimenticios adecuados ayudan a mejorar la concentración, la energía y la memoria durante la jornada de estudios a los universitarios

Por la MEd. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, la MNC. Delia Guadalupe Estrada Palafox y el MNH Jorge Abraham García Íñiguez, académicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

La alimentación juega un papel fundamental en el desempeño académico de los estudiantes universitarios.

Mantener hábitos alimenticios adecuados no solo proporciona energía, sino que también favorece la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Por el contrario, una dieta inadecuada puede provocar fatiga, somnolencia y afectar directamente el rendimiento escolar.

El papel de los snacks entre clases

Los snacks o colaciones son alimentos consumidos entre comidas que ayudan a controlar el apetito, mantener niveles estables de glucosa y aportar energía constante, favoreciendo la realización de actividades académicas.

Se recomienda optar por alimentos naturales y evitar productos procesados.

Características de un snack saludable

Para que un snack sea realmente beneficioso durante la jornada académica, debe cumplir con ciertas características:

Contener los tres macronutrientes: carbohidratos, proteínas y lípidos.

No constituir la base calórica del día.

Ser bajos en azúcares refinados y grasas saturadas.

Evitar el exceso de edulcorantes.

Opciones prácticas y accesibles

Existen diversas opciones de snacks saludables que son fáciles de llevar y consumir entre clases:

Frutas y verduras frescas o picadas, como sandía, mango, kiwi, piña, manzana, jícama, pepino o zanahoria. Se pueden acompañar con sal, chile y limón.

Yogurt bebible, preferentemente sin azúcares añadidos, como el yogurt griego.

Oleaginosas y frutos secos, como nueces, almendras o pistaches.

Alimentos para evitar o moderar

Algunos alimentos pueden afectar la concentración y el rendimiento académico, por lo que es recomendable moderarlos o evitarlos:

Frituras, capeados y empanizados, ya que provocan somnolencia.

Azúcares y harinas refinadas, así como bebidas azucaradas como té, refrescos o jugos, que generan picos de glucosa y cansancio.

Exceso de cafeína, que puede causar taquicardia, nerviosismo e insomnio.

Pequeños cambios para incorporar snacks saludables

Incorporar colaciones saludables no requiere cambios radicales; algunos ajustes sencillos pueden marcar la diferencia:

Planear con anticipación la lista de compras.

Comprar frutas y verduras de temporada o congeladas, más accesibles y fáciles de preparar.

Dedicar 15 a 30 minutos diarios, o un día a la semana, para preparar alimentos y snacks.

Utilizar recipientes o loncheras para transportar los snacks de manera práctica.

Identificar los horarios de mayor hambre y programar colaciones que generen saciedad.

El compromiso de la UAG con la nutrición estudiantil

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) promueve la alimentación saludable como parte de la atención integral a la comunidad estudiantil.

A través de sus consultorios de Nutrición, los alumnos pueden recibir atención gratuita, prevenir enfermedades, optimizar su rendimiento académico y físico, y fomentar estilos de vida saludables.

Las citas pueden agendarse vía Teams a nutrición@edu.uag.mx.