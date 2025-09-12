Hoy se estrena en la república mexicana la esperada película “200% Lobo”

Dirigida por Alex Stadermann y bajo el sello de Zima Entertainment, es la secuela del éxito mundial “100% Lobo”.

Por Mino D’Blanc

Hoy jueves 11 de septiembre se estrena en las salas de cine de la república mexicana la película “200% Lobo”, que es la secuela de “100% Lobo”, que hay que recordar que fue un éxito internacional.

Ahora “200% Lobo” busca no quedarse atrás, por lo que invadirá todos los complejos cinematográficos en donde sea exhibida de magia y mucha energía lunar y que promete hacer reír a carcajadas a todo el público, bajo la premisa que “recordarán el aullido del lobo cuando la luna aparece en el cielo”.

Bajo el sello de Zima Entertainment, dirigida por Alex Stadermann, la historia retoma las aventuras de Freddy Lupin, un valiente poodle que heredó el linaje de una poderosa manada de lobos, pero que sigue enfrentando un pequeño problema que es que no todos lo respetan como líder.

Freddy está convencido de que necesita ser más lobo para demostrar su valía, y el universo -caprichoso como siempre- decide concederle un deseo que desatará un caos descomunal.

Un espíritu lunar bebé llamado Moopoo, que es travieso y encantador, cae del cielo y aterriza en la tierra. A partir de ese momento, Freddy y sus inseparables amigos tendrán que embarcarse en una misión cósmica que es restaurar el equilibrio entre la tierra y la luna antes de que ambas colisionen. En el camino se encontrarán con una hechicera rencorosa, transformaciones inesperadas -¡cuidado con los sapos!- y una serie de enredos mágicos que pondrán a prueba su valentía, su amistad y sobretodo, su capacidad para aceptar quiénes son realmente.

Con talentosas voces, “200% Lobo” fusiona comedia, aventura y un festín visual de animación vibrante que cautivará y encantará no solo a todas las niñas y a todos los niños, sino a todos los espectadores. Y es que “200% Lobo” más que una película es un recordatorio de que no hace falta ser el más feroz para ser un verdadero líder, ya que basta con ser fiel a todo lo que nos hace únicos, incluso si eso significa “ser un poodle rosado entre una manada de lobos”.

Tras su paso por festivales internacionales y ser estrenada en varios países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, “200% Lobo” se exhibirá en México para unirse a la tradición de cine familiar que llena las salas de carcajadas y momentos memorables.

Y es que de esta cinta se puede tomar un claro mensaje: “si hay algo mejor que ser 100% tú mismo… es serlo al 200%”.