“Advertencia” es el nuevo sencillo de la banda de rock argentino Babasónicos

Por Mino D’Blanc

“Advertencia” es el nuevo sencillo de Babasónicos, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción producida por Adrián Rodríguez, Mariano Domínguez, Diego Tuñón y Gustavo Iglesias cuenta con la participación de este último junto con Steve Fallone como ingenieros de grabación, mezcla y masterización respectivamente.

Con este lanzamiento, Babasónicos no solo celebra el pasado y presente de su carrera, sino que abre un nuevo capítulo que promete marcar un adicional referente en la música latinoamericana para futuras generaciones.

-Babasónicos sigue escribiendo parte de su historia en México:

Además, el afamado grupo volvió a hacer historia en México ya que lograron sold out en el emblemático Auditorio Nacional por décima ocasión; en esta ocasión 20 días antes a su esperada presentación, con lo que confirman su consagración como una de las bandas más poderosas y trascendentes no solo de Latinoamérica, sino de todos los países de habla hispana.

Dicho concierto fue una inolvidable experiencia en la que la agrupación argentina transportó al público por un recorrido sonoro vibrante, ejecutado con precisión y cargado de energía, emoción y una puesta en escena luminotécnica que reafirma su capacidad para sorprender y reinventarse en cada presentación.

Este lleno total se sumó a una racha histórica de Babasónicos, que los consolida como un fenómeno musical intergeneracional, capaz de conectar con distintas generaciones y mantenerse vigente durante más de tres décadas de su impecable y fructífera trayectoria artística.

El setlist de la noche fue un repaso por los himnos más icónicos de la banda y de joyas de su repertorio como “Bye, bye”, “Soy Rock”, “Los Calientes”, “Carismático”, “Yegua”, “La Pregunta”, “Flora y Fauno”, “Irresponsables”, entre muchos otros con los que la banda logro una perfectible comunión con todos los asistentes y que provocaron ovaciones y coros multitudinarios.

En la velada no solo fue celebrada la música, sino también el vínculo inquebrantable entre Babasónicos y el público mexicano y de otros lugares que se dieron cita en El Coloso de Reforma, como también es conocido el Auditorio Nacional, que es sin duda alguna un escenario emblemático para la banda y el epicentro de momentos memorables en su historia.