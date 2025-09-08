Harfuch confirma detención de funcionarios vinculados al huachicol

El Valle

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este domingo la detención de 14 personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles y otros delitos, en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, García Harfuch reconoció la trayectoria del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, y subrayó que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el de esta honorable institución”.

Por su parte, el actual titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales, reveló que entre los detenidos se encuentra el vicealmirante José Manuel Frías, y sostuvo que el parentesco con Ojeda “no será obstáculo para que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias”.

“Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, afirmó Morales, al tiempo que anunció que la Marina fortalecerá sus controles internos y disciplinarios para erradicar malas prácticas, siempre con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

Las detenciones ocurrieron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde fueron capturados tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas.

La investigación inició en marzo pasado tras la inspección de una embarcación en el puerto de Tampico, de la que derivaron cateos en distintos puntos de Tamaulipas. Como resultado, se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y 10 millones de litros de diésel, en lo que las autoridades consideraron uno de los aseguramientos más grandes en la historia reciente contra el huachicol.

“El mandato de nuestra comandante suprema, la presidenta Claudia Sheinbaum, es claro: no permitir corrupción en nuestras filas. Defender a la institución significa no permitir impunidad en ningún acto del servicio. La Marina seguirá actuando con honor, patriotismo y lealtad al pueblo de México”, concluyó Morales.