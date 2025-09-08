Comerciantes se instalan en la Plaza de la Concordia para el tradicional Trueque

Staff/RG

Desde el sábado comenzaron a arribar a San Pedro Cholula para ofertar sus productos rumbo al 8 de septiembre

San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso con preservar y fortalecer las tradiciones milenarias del municipio, entre ellas el Trueque, que tiene lugar en la Plaza de la Concordia.

Con el propósito de ampliar la afluencia turística y dar mayor proyección a esta práctica ancestral, en esta edición los comerciantes comenzaron a instalarse desde este domingo 7 de septiembre, ofreciendo sus productos a intercambio o venta, en vísperas del tradicional día del Trueque, el 8 de septiembre.

La presidenta municipal recibió a algunos de los peregrinos que arribaron desde la madrugada, provenientes de Tetela de Ocampo, Vicente Suárez, Tepexi de Rodríguez, Huajuapan de León, Acteopan, entre otras localidades.

Tonantzin Fernández agradeció y reconoció el esfuerzo de quienes recorren largas distancias para mantener viva una de las tradiciones que dan identidad a San Pedro Cholula. Asimismo, destacó que su administración, en coordinación con la SSC Cholula, la Policía Estatal y la Policía Turística, se mantendrá atenta a la seguridad durante la celebración, augurando dos grandes días de convivencia y tradición.

Finalmente, hizo un llamado a las y los cholultecas, así como a visitantes, a participar en esta actividad llevando artículos de limpieza, papel higiénico, jabón u otros productos de uso personal que puedan ser intercambiados de manera justa con las y los artesanos y peregrinos que dan vida a esta tradición.