¡Nuevo episodio de violencia en Puebla capital!; balacera en San Aparicio

- Saldo preliminar de un muerto
Desde Puebla
Balacera en autolavado de la junta auxiliar de San Aparicio, Puebla capital.
De manera preliminar, se presume que una persona habría perdido la vida y otra resultó lesionada, con atención médica en el lugar.
El occiso fue identificado como Fabián N., de 38 años, quien contaba con antecedentes penales por el delito de fraude.
La zona fue acordonada por elementos policiales.
Se llevan a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.
Se presume un ataque directo.
You may also like
-
Cumple FGE orden de aprehensión contra presunto partícipe en homicidio de empresario en colonia La Calera, Puebla capital
-
EU suma más presión a Venezuela; despliega 10 aviones de combate en Puerto Rico
-
Sheinbaum anuncia que bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB, antes Fobaproa
-
Sube a 15 el número de presuntos desaparecidos en la zona Amozoc – Tepeaca
-
Sargento Rap hace historia al haberse consagrado como tercer finalista en “Survivor”