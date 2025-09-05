¡Nuevo episodio de violencia en Puebla capital!; balacera en San Aparicio

Saldo preliminar de un muerto

Desde Puebla

Balacera en autolavado de la junta auxiliar de San Aparicio, Puebla capital.

De manera preliminar, se presume que una persona habría perdido la vida y otra resultó lesionada, con atención médica en el lugar.

El occiso fue identificado como Fabián N., de 38 años, quien contaba con antecedentes penales por el delito de fraude.

La zona fue acordonada por elementos policiales.

Se llevan a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

Se presume un ataque directo.