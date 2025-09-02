Mediante 271 acciones de seguridad, fueron detenidas 138 personas: SSP

Staff/RG

Del 25 al 31 de agosto, se efectuaron operativos contra arrancones y al interior del centro penitenciario de Puebla.

En este mismo periodo, fueron asegurados 20 mil 670 litros de hidrocarburo, 74 envoltorios con posible droga y siete armas de fuego.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Mediante la implementación de 271 acciones operativas en toda la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en estrecha coordinación con autoridades federales y municipales, detuvo a 138 personas durante los siete últimos días.

Entre los resultados del 25 al 31 de agosto, destaca la implementación de un operativo contra arrancones que permitió remitir 16 unidades al depósito vehicular. Asimismo, se realizó una revisión al interior del centro penitenciario de Puebla, a través del cual se aseguraron más de 90 objetos punzocortantes.

Durante este mismo periodo, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de 20 mil 670 litros de hidrocarburo robado, 74 envoltorios con posible marihuana y cristal, 27 vehículos por estar relacionadas con algún ilícito y siete armas de fuego.

En las labores de vigilancia y reacción operativa, la SSP trabaja coordinadamente con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales, así como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, combate de manera contundente a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, a fin de velar por la tranquilidad de las familias.