Valeria Aranda mantiene vivas sus aspiraciones en la lucha por el título de TRucks México Series

Staff/RG

La piloto de la camioneta #27 se mantiene tercera en el campeonato a dos fechas del final de la temporada regular

La novena fecha de la temporada 2025 de Trucks México Series dejó sensaciones mixtas para Valeria Aranda. Pese a que el resultado en pista no fue el esperado con la camioneta #27 Bizzarro-RestaurantCluny-TelecomDistrict, la piloto hidalguense se mantiene firme en la tercera posición del campeonato con 355 puntos, a tan solo 60 unidades del liderato general.

Con solo una fecha antes de la gran final, la competencia se intensifica en la pelea por el título. El próximo compromiso en el Autódromo de Querétaro, el 21 de septiembre, será crucial, pues definirá a las contendientes que avanzarán con fuerza a los Playoffs.

“Como equipo, nos hemos esforzado mucho porque nos vaya muy bien. Hacemos lo que tenemos que hacer, el patrocinio se va directamente a la camioneta a donde se tiene que ir, le metemos esfuerzo y tiempo y se están dando resultados. La suerte no estuvo de nuestro lado en San Luis, pero en general ha salido bien la temporada, tenemos algunos podios y buenos resultados”, señaló Aranda.

La piloto también destacó el valor de trabajar junto a su spotter, Mariana Rovelo: “Estoy muy contenta de hacer mancuerna con Mariana, que es una spotter con mucha experiencia, ha trabajado con grandes figuras como Daniel Suárez y su hermano Rubén Rovelo, y creo que toda esa experiencia me ayuda mucho a ir calmada, tranquila y avanzando posiciones. Lo vi en esta carrera, y estoy agradecida con ella”.

Con la vista puesta en Querétaro, Valeria Aranda y el Aranda Racing Team buscarán capitalizar el aprendizaje de las justas pasadas para volver a los primeros planos y mantenerse en la lucha por el campeonato de Trucks México Series 2025.