Poblanos conquistan el Maratón de la CDMX en Silla de Ruedas

Staff/RG

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla se vistió de orgullo deportivo gracias a los atletas poblanos Alan Frías y Gonzalo Valdovinos tras obtener el primer y tercer lugar, respectivamente en rama varonil, en tanto, Leticia Sánchez en femenil logró el tercer sitio en la categoría Silla de ruedas del Maratón Internacional de la Ciudad de México 2025.

El representante de San Martín Texmelucan, Alan Frías, detuvo el cronómetro en 1 hora, 38 minutos y 47 segundos, lo que le permitió coronarse campeón de esta exigente prueba. Durante gran parte del recorrido, Frías se mantuvo a la expectativa detrás de su entrenador y también poblano Gonzalo Valdovinos, así como del colombiano Francisco Sanclemente, quien lideraba la competencia.

Sin embargo, un incidente con el asfalto en la zona de Calzada Chivatito, provocó el abandono de Sanclemente, situación que abrió la puerta para que Frías acelerara en el tramo final y se quedara con el triunfo.

Por su parte, Gonzalo Valdovinos mostró carácter y determinación al remontar posiciones en los últimos kilómetros para instalarse en el tercer lugar del podio, lo que confirma la calidad de los deportistas poblanos en el paratletismo. El segundo sitio fue ocupado por Marco Antonio Caballero, que completó así el cuadro de ganadores.

En la rama femenil dentro de la categoría de Silla de ruedas, Puebla se hizo presente con el tercer lugar obtenido por Leticia Sánchez Morales, quien también es integrante del grupo de entrenamiento de sus compañeros Frías y Valdovinos.

Con este resultado, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud dirigido por Gaby “La Bonita” Sánchez, reafirman el compromiso con el deporte adaptado y sus atletas para poner en alto el nombre del estado y del país en competencias internacionales.