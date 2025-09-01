Con colocación de Bando Solemne inician Mes Patrio en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 1 de septiembre de d2025.- Esta mañana en el zócalo municipal se llevó a cabo la Ceremonia Cívica y la lectura del Bando Solemne, con lo cual se anunció de manera oficial el comienzo de las festividades conmemorativas del CCXV Aniversario de la Independencia de México.

Después de la ceremonia el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, encabezó el recorrido tradicional para la colocación de bandos solemnes en las principales calles del municipio, demostrando una vez más la cercanía y atención directa que caracteriza a su administración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma la identidad, tradición y valores patrios, recordando a los héroes que lucharon por la libertad y soberanía de la nación.

Estos son algunos eventos del programa de actividades patrias en Amozoc:

• 13 de septiembre – Ceremonia cívica por el CLXXVIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

• 15 de septiembre – Verbena popular con la presentación del Mariachi Amigo Bronco (20:30 hrs), ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia (22:00 hrs), y presentación artística de El Bebeto (22:30 hrs). (Ambas presentaciones gratuitas en la explanada del zócalo municipal)

• 16 de septiembre – Desfile cívico escolar conmemorativo del CCXV Aniversario del inicio de la Independencia de México (9:00 hrs) y carrera de caballos en el Antiguo Carril de Santa Lucía (14:00 hrs).

• 27 de septiembre – Ceremonia cívica conmemorativa del CCIV Aniversario de la Consumación de la Independencia de México (9:00 hrs).

Durante el recorrido el edil invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades, fomentando la unión familiar, la identidad cultural y el orgullo de ser mexicanos. Así el Ayuntamiento 2024-2027 se prepara con compromiso y orgullo para dar inicio a las Fiestas Patrias.