Ante más de 50 mil personas Tonantzin Fernández inaugura la 75ª Feria de San Pedro Cholula

*La presidenta municipal presentó el Corredor de Pueblos Mágicos y el Foro Artístico*

Desde Puebla

*29 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, inauguró la edición número 75 de la Feria de San Pedro Cholula, una celebración que llega renovada y llena de sorpresas, consolidándose como una de las más importantes de Puebla.

Durante el evento se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, Carla López-Malo, con quien se inauguró por primera vez el Corredor de Pueblos Mágicos, espacio que reunió a municipios como Cuetzalan, Zacatlán, Atlixco, Huauchinango, Pahuatlán y Teziutlán, quienes compartieron lo mejor de su riqueza cultural y turística.

En su intervención, López-Malo reconoció a la presidenta municipal por impulsar acciones que promueven la cultura y el turismo, resaltando que, desde el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, se busca consolidar a Puebla como “el latido de México”.

Por su parte, Tonantzin Fernández refrendó su compromiso de fortalecer la identidad de San Pedro Cholula y posicionarlo en el escenario internacional mediante el rescate de tradiciones, la cultura y el trabajo conjunto con otros municipios. Posteriormente, realizó un recorrido por los stands del corredor.

*INAUGURACIÓN DEL FORO ARTÍSTICO*

Como parte de las actividades, la presidenta municipal, acompañada de autoridades estatales y regidores, encabezó la inauguración del Foro Artístico con el esperado concierto de Matute, agrupación que hizo cantar y bailar a más de 50 mil asistentes en la Plaza de la Concordia durante más de tres horas.

Con saldo blanco y una gran afluencia de visitantes en la Plaza de la Concordia y el Zócalo, concluyó el primer día de feria. La presidenta municipal invitó a cholultecas y turistas a disfrutar de todas las actividades que se llevarán a cabo hasta el 16 de septiembre, donde la gastronomía, la cultura y la música seguirán siendo los grandes protagonistas.