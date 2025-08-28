De la escuela a la oficina: recetas rápidas para un lunch creativo y nutritivo

Staff/RG

El regreso a clases siempre trae consigo un cambio de ritmo: suenan de nuevo los despertadores, las mochilas se desempolvan y las mañanas se llenan de prisas entre uniformes, tráfico y pendientes. En medio de todo eso, surge la clásica pregunta: “¿cuál será el lunch de hoy?”.

Aunque muchas veces lo vemos como una tarea más en la lista, preparar el lunch puede convertirse en un momento para darle un giro divertido a la rutina. No se trata de recetas complicadas ni de ingredientes imposibles de encontrar, sino de ideas prácticas que mezclen lo rico con lo nutritivo y que además resulten fáciles de empacar.

El lunch no es solo para los niños: también es un aliado para quienes estudian la universidad, trabajan largas jornadas o simplemente buscan una forma rápida y diferente de llevar algo preparado. Al final, abrir la lonchera y encontrar algo que luce rico y apetecible es un detalle que mejora cualquier día. Por eso, este especial reúne propuestas sencillas con un toque creativo: desde transformar un clásico en algo nuevo hasta jugar con la presentación para que sorprenda.

SÁNDWICH DE POLLO, MANCHEGO Y MANZANA VERDE

INGREDIENTES

4 rebanadas de pan integral

1 pechuga de pollo (cocida y deshebrada)

1 manzana verde (en láminas delgadas)

4 rebanadas de Queso Manchego Lyncott

2 cdas. de Crema Ácida Lyncott

1 cdta. de mostaza

1 cdta. de miel

1 cda. de Mantequilla Lyncott

PROCEDIMIENTO

En un bowl mezcla la crema ácida, la mostaza y miel para crear un aderezo. Unta la preparación anterior en el interior de los panes y añade el pollo, las rebanadas de manzana y el queso manchego. Cubre con la tapa del sándwich. En un sartén a fuego bajo añade una cucharada de mantequilla y dora las tapas de pan hasta que se funda el queso. Corta en triángulos y sirve.

TIRAS DE POLLO CRUJIENTES DON DIP DE CREMA Y LIMÓN

INGREDIENTES

500 g de pechuga de pollo en fajitas

½ tz. de Crema Entera Lyncott

1 cda. de jugo de limón

½ cdta. de ajo en polvo

1 tz. de pan molido

2 cdas. de queso parmesano

1 cda. de Mantequilla Lyncott (derretida)

Sal y pimienta

Para el dip:

½ tz. de Crema Entera Lyncott

Ralladura de limón

Pizca de sal

PROCEDIMIENTO

En un recipiente hondo mezcla la crema, el jugo de limón y el ajo en polvo. Pon a marinar el pollo en esta preparación por 10 minutos y reserva. Posteriormente, mezcla el pan molido con el queso parmesano y empaniza las fajitas. Hornea en horno convencional o en freidora de aire a 200 ºC por 15 min, hasta dorar. En un recipiente hondo mezcla el resto de crema con la ralladura y añade una pizca de sal. Sirve frías o calientes acompañadas del dip.

ROLLOS DE PLÁTANO CON CREMA DE CACAHUATE

INGREDIENTES

3 rebanadas de pan integral (sin orillas)

4 cdas. de crema de cacahuate

2 plátanos (en mitades)

1 cdta. de Mantequilla Lyncott

Canela molida

PROCEDIMIENTO