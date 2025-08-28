Bitacora de futuro: Minicuentos y pohemas

Autor Bayardo Quinto Núñez

“MINICUENTOS”

PREPARATE

Filiberto un día de todos los tiempos le exteriorizaba a Alimac: si quieres paz, prepárate para la guerra. Que interesante tu criterio, respondió Alimac.

JUEGO CON FUEGO

Ainos expresaba a Anigram: Ya no puedo volver atrás… Soy parte de este juego, donde se juega con fuego.

Y LOS JEFES

Remigio le comentaba a Alimac: Siendo nosotros los jefes, hasta los esclavos nos desprecian.

TE CASTIGÓ Y SE DERRITIÓ

El te ayudó a sanar el corazón, y ella se derritió de amor.

ENOJO LIMPIO

Enojo cargado dolor. Limpio, sin manchas, aunque sea en sentido figurado.

DESDE LO OSCURO

El ángel más oscuro. La venganza. Quién es. No sé.

AUNQUE SEAN MUERTOS

Donald expresaba a Jacinto: Saliste de las profundidades de las tumbas. No es tú venganza, es tu odio. Los quiero aunque sean muertos. Ni modo es tu criterio, deseo.

EL FRUTO

Este es el fruto para todos aunque sea de manera impoluta.

LA DIFERENCIA

René expresaba a su amigo Miguel: Tú tiras la piedra y escondes la mano, yo la tiro y que vean que fui yo, esa es la gran diferencia.

TU CARA

Josefina usted tiene cara de teléfono ocupado, le dijo Lolita.

MI MENTE

Por la complejidad, fui el confidente de mi mente.

LA SERPIENTE

Vete y no vuelvas a ver atrás. Bien por mi respondió el tiempo.

INICIAR LA VIDA POR EL FINAL

Quizá es mejor nacer a los 75 u 80 años, y escalonadamente acercarnos a los 15, 17 o 18, quizá así se es más feliz, a carcajadas argüía Filadelfo a don Lupe.

NUESTRA PROPIA LIBERTAD

Con una taza de café caliente, Ricardo le comentaba a Nohemy: No es justo convertirnos en esclavos de nuestras heridas y no ser responsables de nuestra vida. Así es, respondió Nohemy mientras servía otra taza de café.

“POEMAS”

ORILLA DEL RIO

Agua mansa y cristalina.

Pescado de color celeste se aproxima,

no huye, observa con ojos de triunfo,

semblante alegre, no se espanta.

Tu vestimenta transparente,

sinónimo de pureza y lealtad,

es reflejo de confianza, amistad

y tu búsqueda del mundo exterior,

es como mantener viva la libertad

Mi primer pohema que escribí, en noviembre

del año 1978. ( C. El Pelón) Extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999.

TARDE PENSATIVA

Difícil me recordarás

el grado de pensamientos

Que bien hiciste

tarde pensativa y azul

y tu ojo tierno observaba

el cielo

azul estrellado

Azul inmaculado, flor espléndida,

sobre la médula del callado suave sueño,

es como las bodegas secretas

que recibe mediciones.

No es como el hombre ordinario,

que habitualmente se excluye

con la rigurosidad de la vida.

Y al entrar el encanto a su entorno

necesita pensar en futuro,

buscando banquete en el pensamiento,

para que la tarde pensativa corroa

el decir mordaz.

Pohema extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999

ARENA DEL MAR

El rugir del pensamiento

su caminar,

sitúan el camino.

Sus pies endebles se agotan, pero el arena acaricia sus pies.

Tiembla el sentimiento,

en tierras desconocidas hace pensar, hierve el pensamiento, tenaz cuando el sol calienta y recalienta

la arena de mar.

Viendo el cielo a la luz del nuevo día, nuestra puerta de la bondad cierra la cólera de alta mar y el sentimiento renace como cobija del binomio mar-arena

y como tumba del instante

tenemos las melodías

de las olas del mar.

Pohema extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999

Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, (Abogado y Notario Público), Escritor, Pintor, Estudio Siempre Música, Instructor Deportivo en Baloncesto, Artesano del Calzado. Nicaraguense-Bayquinú