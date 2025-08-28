Bitacora de futuro: Minicuentos y pohemas

Autor Bayardo Quinto Núñez
“MINICUENTOS”
PREPARATE
Filiberto un día de todos los tiempos le exteriorizaba a Alimac: si quieres paz, prepárate para la guerra. Que interesante tu criterio, respondió Alimac.
JUEGO CON FUEGO
Ainos expresaba a Anigram: Ya no puedo volver atrás… Soy parte de este juego, donde se juega con fuego.
Y LOS JEFES
Remigio le comentaba a Alimac: Siendo nosotros los jefes, hasta los esclavos nos desprecian.
TE CASTIGÓ Y SE DERRITIÓ
El te ayudó a sanar el corazón, y ella se derritió de amor.
ENOJO LIMPIO
Enojo cargado dolor. Limpio, sin manchas, aunque sea en sentido figurado.
DESDE LO OSCURO
El ángel más oscuro. La venganza. Quién es. No sé.
AUNQUE SEAN MUERTOS
Donald expresaba a Jacinto: Saliste de las profundidades de las tumbas. No es tú venganza, es tu odio. Los quiero aunque sean muertos. Ni modo es tu criterio, deseo.
EL FRUTO
Este es el fruto para todos aunque sea de manera impoluta.
LA DIFERENCIA
René expresaba a su amigo Miguel: Tú tiras la piedra y escondes la mano, yo la tiro y que vean que fui yo, esa es la gran diferencia.
TU CARA
Josefina usted tiene cara de teléfono ocupado, le dijo Lolita.
MI MENTE
Por la complejidad, fui el confidente de mi mente.
LA SERPIENTE
Vete y no vuelvas a ver atrás. Bien por mi respondió el tiempo.
INICIAR LA VIDA POR EL FINAL
Quizá es mejor nacer a los 75 u 80 años, y escalonadamente acercarnos a los 15, 17 o 18, quizá así se es más feliz, a carcajadas argüía Filadelfo a don Lupe.
NUESTRA PROPIA LIBERTAD
Con una taza de café caliente, Ricardo le comentaba a Nohemy: No es justo convertirnos en esclavos de nuestras heridas y no ser responsables de nuestra vida. Así es, respondió Nohemy mientras servía otra taza de café.
“POEMAS”
ORILLA DEL RIO
Agua mansa y cristalina.
Pescado de color celeste se aproxima,
no huye, observa con ojos de triunfo,
semblante alegre, no se espanta.
Tu vestimenta transparente,
sinónimo de pureza y lealtad,
es reflejo de confianza, amistad
y tu búsqueda del mundo exterior,
es como mantener viva la libertad
Mi primer pohema que escribí, en noviembre
del año 1978. ( C. El Pelón) Extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999.
TARDE PENSATIVA
Difícil me recordarás
el grado de pensamientos
Que bien hiciste
tarde pensativa y azul
y tu ojo tierno observaba
el cielo
azul estrellado
Azul inmaculado, flor espléndida,
sobre la médula del callado suave sueño,
es como las bodegas secretas
que recibe mediciones.
No es como el hombre ordinario,
que habitualmente se excluye
con la rigurosidad de la vida.
Y al entrar el encanto a su entorno
necesita pensar en futuro,
buscando banquete en el pensamiento,
para que la tarde pensativa corroa
el decir mordaz.
Pohema extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999
ARENA DEL MAR
El rugir del pensamiento
su caminar,
sitúan el camino.
Sus pies endebles se agotan, pero el arena acaricia sus pies.
Tiembla el sentimiento,
en tierras desconocidas hace pensar, hierve el pensamiento, tenaz cuando el sol calienta y recalienta
la arena de mar.
Viendo el cielo a la luz del nuevo día, nuestra puerta de la bondad cierra la cólera de alta mar y el sentimiento renace como cobija del binomio mar-arena
y como tumba del instante
tenemos las melodías
de las olas del mar.
Pohema extraído de mi pohemario MOTIVADA REALIDAD publicado en el año 1999
Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, (Abogado y Notario Público), Escritor, Pintor, Estudio Siempre Música, Instructor Deportivo en Baloncesto, Artesano del Calzado. Nicaraguense-Bayquinú
