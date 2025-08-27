Gobierno de Puebla y Atlixco impulsan cultura de la legalidad y derechos humanos

Staff/RG

Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y garantizar el respeto a los derechos humanos, Atlixco fue sede de una capacitación, respecto al Protocolo de Actuación en Caso de Intento de Linchamiento impartida por la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

Francisco Ramos Montaño, titular de Prevención del Delito y Derechos Humanos, destacó la importancia de estas acciones preventivas.

Por su parte, Luis Fernando Jara Vargas, regidor de Gobernación en representación de la presidenta municipal Ariadna Ayala, señaló que el objetivo principal es fortalecer los vínculos institucionales para prevenir este tipo de hechos y actuar de forma rápida y eficaz cuando sea necesario.

La jornada estuvo dirigida a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades auxiliares, servidores públicos y líderes sociales de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Tepexco.