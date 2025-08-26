La Casa de Cultura de Atlixco se llena de arte: Ariadna Ayala invita a la clausura de talleres y actividades culturales

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a todas las familias a disfrutar de las actividades culturales gratuitas que se llevarán a cabo este viernes 29 y sábado 30 de agosto en la Casa de Cultura “Acapetlahuacan”.

El viernes 29 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo la clausura del Curso de Verano “En Búsqueda del Tesoro Perdido”, con la exhibición de los trabajos realizados por niñas y niños que participaron en esta enriquecedora experiencia.

La programación continuará el sábado 30 de agosto con funciones especiales para toda la familia:

• 11:00 horas: Presentación de la obra de teatro “Sueño de una Noche de Verano”, de William Shakespeare, una puesta en escena que promete transportar a los asistentes al mundo de la fantasía y el arte dramático.

• 12:00 horas: Narración “Leyendas Perrunas”, una divertida historia que fomenta la conciencia sobre el bienestar animal.

Estas actividades forman parte del compromiso de la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala por fortalecer la cultura, el arte y la sana convivencia comunitaria.

Atlixco de las Flores, Ciudad del Arte y la Cultura, te espera.