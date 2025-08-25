¡Campeones! China Taipéi conquista la Serie Mundial de Pequeñas Ligas LLWS 2025

SÉPTIMA ENTRADA

Lin Chin-Tse retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó y permitió solo un hit en cinco entradas que le dieron a China Taipéi el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas LLWS 2025 tras vencer por 7-0 a Nevada el domingo en Williamsport, poniendo fin a una sequía de títulos de 29 años para los taiwaneses.

Taiwán ganó su primera Serie Mundial de Pequeñas Ligas desde 1996, aunque sus 18 títulos son la mayor cantidad de cualquier país fuera de Estados Unidos, incluyendo cinco consecutivos entre 1977 y 1981.

Cuando Chen Yi-Reng atrapó un elevado en el jardín izquierdo para terminar el juego, los guantes de Taiwán volaron por los aires mientras el equipo se amontonaba frente al montículo.

“Estamos muy contentos de tener la oportunidad de recuperar el campeonato”, dijo el mánager Lai Min-Nan.

Lin, un lanzador derecho de 1.73 metros de altura, también conectó un triple de tres carreras en la quinta entrada de 5 carreras de Taiwán. El joven de 12 años, originario de Taipéi, superó las 80 mph varias veces con su recta durante el torneo. Para los bateadores, parece mucho más rápido porque el plato en este nivel de béisbol está a solo 46 pies (14 metros) de distancia. Su velocidad se mantuvo prácticamente igual el domingo.

La apertura más larga de Lin antes del domingo fue de tres entradas en el juego inaugural de Taiwán contra México. Solo permitió un hit en la victoria posterior sobre Venezuela.

“Estoy muy emocionado”, dijo Lin a través de un intérprete. “En la primera entrada, estaba muy nervioso, pero después todo fue fluido”.

Min-Nan dijo que la estrategia de Taiwán durante la Serie Mundial de LLWS fue “aprovechar la defensa como ataque. Si el otro equipo no consigue carreras, no hay forma de que ganen este torneo”.

Ese plan funcionó bastante bien. Los taiwaneses permitieron solo tres carreras durante su estancia en Williamsport, todas ante Venezuela en una victoria por 7-3.

China Taipéi vs. Nevada: Resultado y resumen – Final Serie Mundial Pequeñas Ligas LLWS 2025

Garrett Gallegos rompió el juego perfecto con un sencillo al jardín izquierdo en la quinta entrada, pero fue atrapado en un doble play cuando Grayson Miranda bateó de línea a la segunda base. Nevada participaba en su primer juego de campeonato.

“Creo que juzgarán toda esta historia, no por este último capítulo, sino por todo el libro”, dijo el mánager T.J. Fescher. “Serán héroes al llegar a Las Vegas”.

Ofensivamente, Taiwán capitalizó cuatro lanzamientos descontrolados y un passed ball. Jian Zih-De consiguió una base por bolas al abrir la baja de la segunda entrada y luego anotó al adelantar el tiro a home tras uno de los lanzamientos descontrolados.

Chen Shi-Rong anotó la segunda carrera de Taiwán en la baja de la tercera al correr a home tras un error de tiro de Nevada a primera base.

Después de que su triple en la quinta pusiera el marcador 5-0, Lin fue atrapado entre tercera y home tras un rodado dentro del cuadro, pero fue rescatado por un error tirando que se fue profundo al jardín izquierdo. Lin anotó, al igual que Tsai.

El último equipo internacional en ganar el torneo fue Japón en 2017.