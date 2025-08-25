Cablebús es un excelente sistema de transporte público: Sheinbaum

Jessica Zenteno

El cablebús es un excelente sistema de transporte público, que traerá grandes beneficios para los usuarios en Puebla, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, señaló que el proyecto se debe visualizar como una línea de metro o autobuses y tiene que establecerse bajo un estudio de cuántas personas lo podrán usar, así como los orígenes y el destino.

Indicó que, además, deberá colocarse en lugares con demanda y acceso al transporte público, para mejorar la movilidad de los habitantes.