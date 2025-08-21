Sábado 23 de agosto: Kader Attia

Staff/RG

El artista argelino-francés Kader Attia (Dugny, Francia, 1970) conjunta erudición y crítica al abordar las complejidades de la experiencia postcolonial y develar la articulación entre trauma y estética en la historia moderna. El artista propone un giro radical en nuestra aproximación a las culturas, tradiciones y objetos al llamar la atención sobre la reparación como un operador social y estético clave en la experiencia global. Este concepto le interesa en su multiplicidad de significados, desde la restauración material de los objetos, hasta las cicatrices, mutilaciones y heridas corporales que las instancias políticas y culturales han provocado, elaborando o negando el trauma social.

La muestra Un descenso al Paraíso ofrece un corte narrativo de su obra reciente, definida por una lectura política pero también teológica de la idea de modernización. En ella, perfila relatos sobre cuestiones tan dispares como el animismo y la aventura que ha representado la creatividad en diversos territorios trastocados por la colonización. Attia alude al mismo tiempo a las imágenes de redención de una variedad de complejos espirituales, que a las mitologías de la modernidad. Su arte expresa la rara posibilidad de una crítica jovial, despojada de ilusiones, pero también de catastrofismo; la aspiración a documentar y fabricar iluminaciones profanas.

Kader Attia | Artista

Alejandra Labastida y Cuauhtémoc Medina | Curadores