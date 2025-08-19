“Drum Show” es el nuevo sencillo de Twenty One Pilots

Forma parte de “Breach”, el tan esperado próximo álbum de la banda.

Ya tienen confirmadas varias fechas en Estados Unidos y Canadá se su gira “The Clancy Tour: Breach 2025”.

Por Mino D’Blanc

“Drum Show” es la nueva canción de Twenty One Pilots que lanzaron a través de Atlantic Records.

Este sencillo y el video que lo acompaña y que fue dirigido por el histórico colaborador Mark Esheleman y filmado en Columbus, Ohio que es la ciudad natal de la banda, es el segundo corte promocional de “Breach”, el tan esperado próximo álbum de Twenty One Pilots que darán a conocer el viernes 12 de septiembre del año en curso.

Cabe mencionar que “Drum Show” tuvo su debut en Radio 1 de la BBC como su “hottest record” junto con una entrevista.

“Drum Show” le sigue a “The Contract”, el sencillo anterior, que representó el mejor debut de una canción en la carrera de la banda y que se sitúa en el lugar número 1 de radios alternativas, alcanzando este logro por duodécima ocasión. Recientemente la canción estuvo nominada en la categoría “Mejor Video de Rock” en los MTV VMA de este 2025.

Tras el lanzamiento de “Breach”, la banda comenzará el jueves 18 de septiembre la gira “The Clancy Tour: Breach 2025”, de la que ya tienen confirmadas varias fechas con entradas agotadas. Comienzan dicha gira en TQL Stadium en Cincinnati, de ahí se presentarán en varias ciudades de la Unión Americana y de Canadá y finalizará en el BMO Stadium en Los Ángeles, California. Las entradas e información de “The Clancy Tour: Breach 2025” se encuentran en twentyonepilots.com/tour

Además de “Drum Show”, Twenty One Pilots reveló tres box sets exclusivos vinculados con personajes clave en la historia del álbum y son “Dark Clancy Edition, “Nova Bishop Edition” y “Torchbearer Edition”, de los cuales, cada uno incluye una caja tipo libro con bisagras, con bandeja de CD y puerta elevable con colores y texturas únicos, que revela contenidos como una bandana, etiquetas, un afiche, un libro de 24 páginas y una tarjeta identificatoria. Los box sets y los productos adicionales el público los puede adquirir a través del siguiente link: store.twentyonepilots.com

La lista de canciones de “Breach” es: 1.- City Walls, 2.- Rawfear, 3.- Drum Show, 4.- Garbage, 5.- The Contract, 6.- Downstaris, 7.- Robot Voices, 8.- Center Mass, 9.- Cottonwood, 10.- One Way, 11.- Days Lie Dormant, 12.- Tally y 13.- Intentions.