Vence “Cejitas” Valladares a “Chocolatito” Ortiz en XV aniversario de Round Zero

Staff/RG

Se impone por nocaut en pelea estelar en el Salón Ribera

Como marco de su preparación para buscar una oportunidad por un título mundial, el pugilista regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, se impuso por nocaut al capitalino Isaías “Chocolatito” Ortiz, en la batalla estelar de la función de Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Valladares Pérez llegó a 31 victorias en el ámbito profesional, en el cual también tiene cuatro derrotas y un empate. Además de que cada vez está más cerca de volver a tener una chance de ostentar un cinturón mundial de monarca.

En tanto, Ortiz sumó su sexto revés en el terreno de paga, donde además tiene cinco éxitos y ninguna igualada.

La pelea, pactada a ocho asaltos en los 50 kilogramos, comenzó con intercambio de golpes de ambos boxeadores al centro del cuadrilátero ante la mirada de Gilberto López, tercero sobre la superficie.

En el segundo asalto, Valladares, quien vistió pantaloncillo blanco con vivos azules, salió decidido a terminar con el combate antes de la decisión de los jueces, con combinaciones de volados y rectos que hicieron retroceder al capitalino, quien buscó emparejar el pleito mostrando resistencia.

En el tercero y cuarto round, ambos exponentes se enfrascaron en un rápido intercambio de golpes demostrando buena velocidad de manos, entregándose a fondo en favor del público.

Ya con el rostro hinchado de Isaías, el regiomontano decidió finalizar la batalla y lo cumplió a los 53 segundos del sexto round para llegar a 19 nocauts en su carrera profesional, en el marco del 15 aniversario de la promotora de box Round Zero Upper Fight.

Mientras tanto, en el pleito coestelar, el regiomontano Abdel Paúl Cazares (7-0-0) siguió con su paso invicto al vencer por nocaut al veracruzano Alán León Mendoza (4-3-1), en contienda pactada a ocho asaltos en peso súpergallo.

Asimismo, el poblano Moisés “Bam Bam” García (6-5-3) acabó con el paso perfecto del peleador local, Edwin “Speedy” González (3-1-0), al doblegarlo por decisión unánime, en la contienda por el peso ligero.

Lo propio hizo el regiomontano Emmanuel “Tripas” Beltrán (3-0-0) frente al poblano Jesús “Piojo” Álvarez (2-2-3), en pleito por la categoría súpermosca.

Por su parte, el estadounidense Alexander Gueche (9-0-0) derrotó por nocaut al capitalino Yamil Tamez (3-5-0), en batalla por los 59 kilogramos.

Y en la pelea que abrió la velada, el poblano Jesús Reyes (6-5-2) doblegó por decisión mayoritaria al aguascalentense Manuel “Chuletón” Valdez (3-1-0), en la categoría mosca.

La siguiente función de la promotora encabezada por José Antonio “Charro” Hernández, quien reconoció a Prime Sports por su apoyo durante 10 años, fue anunciada para el próximo mes.